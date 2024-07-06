Kırkpınar'da büyük sürpriz. Dev güreşçiden erken veda

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde çeyrek finale yükselen başpehlivanlar belli oldu. Üçüncü tur mücadelelerinin sona ermesiyle, güreş severlerin gözü çeyrek final eşleşmelerine çevrildi.

Sarayiçi Er Meydanı’nda gerçekleşen heyecanlı güreşlerde, 16 başpehlivan rakiplerini mağlup ederek bir üst tura çıkmayı başardı. Cazgırın salavatları eşliğinde peşrevlerini sergileyen pehlivanlar, kıyasıya bir mücadeleye sahne oldu.

Günün dikkat çeken müsabakalarından biri, Ali Gürbüz ile Feyzullah Aktürk arasında yaşandı. Gürbüz, uzun kollarının avantajını kullanarak rakibine üstünlük kurdu ve mücadeleyi kontrol altında tuttu. Ancak maçın ilerleyen dakikalarında tempo düşüşü yaşandı ve iki pehlivanın karşılıklı hamleleriyle mücadele dengeli bir hal aldı. Kule hakemlerinin ihtarlarına rağmen normal sürede galibiyet elde edilemedi. Puanlama bölümünde üstün performans sergileyen Ali Gürbüz, bir üst tura yükselme başarısını gösterdi.

Çeyrek finalin güçlü adayları arasında Serhat Gökmen, Mustafa Arslan, Yusuf Can Zeybek, Hüseyin Gümüşalan, Enes Doğan, Ali Gürbüz, Hamza Özkaradeniz ve Mustafa Taş yer aldı.

Öte yandan 654. ve 657. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Orhan Okulu, Mustafa Taş’a yenilerek elendi.

Bu maçla günün güreş programı tamamlandı.