Kırkpınar'da skandal. Pehlivanlar baş kaldırdı

Edirne, 4-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan ve UNESCO’nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’nde yer alan 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ancak bu yıl, güreş dünyasında bir ilk olarak uygulanacak olan lig sistemi, bazı başpehlivanların tepkisini çekti.

Yeni sistem, piyasa güreşlerindeki performanslarına göre 32 başpehlivanın doğrudan Kırkpınar’da mücadele etmesine olanak tanırken, sıralamada yer bulamayan 8 başpehlivanın ise 4 Temmuz’da ön eleme turuyla Kırkpınar’a katılma şansı elde edecekler. Ancak, bu ön eleme turuna katılmak zorunda kalan pehlivanlar, uygulamanın adaletsiz olduğunu belirterek, güreş geleneğine aykırı bu kararı protesto etme kararı aldı.

Ortak bir açıklama yapan başpehlivanlar, “Yağlı Güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına çıkmamızı engelleyen bu keyfi ön eleme düzenlemesini kabul etmiyoruz ve güreşmeme kararı alarak protesto ediyoruz” dediler. Aralarında Salih Erinç, Abdullah Güngör ve Seçkin Duman gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu pehlivanlar, bu yeni uygulamanın geri çekilmesini talep ediyor.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"663'üncü Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde yapılacak altın kemer mücadelesine TGGF tarafından yağlı güreş geleneğimizi hiçe sayan ve er meydanına başpehlivanların çıkmasını engelleyen, yağlı güreş tarihimizde hiçbir zaman olmamış, keyfi ön eleme düzenlemesini protesto etmek amacıyla başpehlivanlar olarak güreşmeme kararı aldığımızı bildiririz."

"İlk 32'ye kalmak için 3 tur sonrasında lig ilk 8’i ile güreşeceğimizi, bunun adaletsiz olduğunu federasyona bildirmemize rağmen bugüne kadar yanlıştan dönüş yapılmamıştır. Perşembe günü yapılacak olan ön eleme güreşlerine katılmayacağımızı, başpehlivanlar arasında ayrım olmadan cumartesi Edirne Sarayiçi'nde kol bağlamak istediğimizi beyan ediyoruz. İlgili talimat değişikliğinin iptali için avukatımız Mehmet Fatih Büyükyayla aracılığıyla Danıştay 10'uncu Dairesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na dava açtığımızı ve sadece güreşmek istediğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

TORBALAR BELLİ OLDU

Piyasa güreşlerinde aldıkları başarılara göre bu yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılma hakkı kazanan 32 başpehlivan şu şekilde oluştu:

Birinci torba: Orhan Okulu, Ali Gürbüz, Serhat Gökmen, Hüseyin Gümüşalan, Yusuf Can Zeybek, İsmail Balaban, İsmail Koç, Serdar Yıldırım

İkinci torba: Mehmet Yeşil Yeşil, Mustafa Batu, Ertuğrul Dağdeviren, Fatih Atlı, Nedim Gürel, Mustafa Taş, Mustafa Doğan Özkaya, Ali İhsan Batmaz

Üçüncü torba: Enes Doğan, Osman Kan, Osman Aynur, Mustafa Arslan, Turan Balaban, Furkan Durmuş Altın, Özkan Yılmaz, Süleyman Başar

Dördüncü torba: Yıldıray Akın, Ünal Karaman, Kürşat Şevki Korkmaz, Tanju Gemici, Recep Kara, Recep Taslak, Emre Erkal, Faruk Akkoyun

Lig sistemine göre, Kırkpınar'a katılacak son 8 pehlivan, 4 Temmuz Perşembe günü Sarayiçi Er Meydanı'nda yapılacak ön eleme güreşleriyle belirlenecek.