‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

Mardin’de kirli okey takımı yüzünden çıkan bıçaklı silahlı kavgada araya giren bir kişi başından aldığı kurşunla hayatını kaybetti. Sokağa taşan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki bir kıraathanede meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, büyüyerek silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokağa da taşan kavgada S.K. (40), F.B. (18) ve Barış Allak (20) yaralandı.

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, yaralılar ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına kurşun isabet eden Barış Allak, buradan sevk edildiği Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Allak'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kondu. Allak'ın cenazesinin Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yalım Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

KİRLİ OKEY TAKIMINA SİNİRLENMİŞLER

Kavganın kıraathanede oyun oynayan bir grup ile çalışanlar arasında çıktığı öğrenildi. Oyun oynamak isteyen 4 kişinin kirli olan okey takımına sinirlendiği, büyüyen tartışmada Barış Allak'ın kavgayı ayırmak isterken başından vurulduğu belirtildi. Diğer yandan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olay ile ilişkin soruşturma sürüyor.

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

‘Kirli okey’ takımı kavgasında kan aktı! Ayırmaya çalışırken canından oldu

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