Kirli Sepeti dizisinde Dilan Polat göndermesi

Gösterişli hayatıyla isimlerinden söz edilen Engin ve Dilan Polat çiftinin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve örgüt kurma suçlamasıyla 5 Kasım'da tutuklanması ülke gündemine oturdu.

Kirli Sepeti dizisinde de Polat çiftine bir gönderme yapıldı.

Sevilen dizide Gözde Seda Altuner'ın hayat verdiği Nergis'in vergi kaçırdığı ortaya çıkan eski kocasının cezaevine girme ihtimaliyle ilgili konuşurken "Artık o enerciii diye bağıran kadının kocasıyla koğuş arkadaşı olur" demesi dikkat çekti.