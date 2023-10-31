Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisine Ahu Sungur'un ardından genç oyuncu Su Kutlu dahil oldu.

Kirli Sepeti dizisine taze kan. İki oyuncu birden geliyor

Başrollerinde Aleyna Özgeçen, Cansu Tosun, Ceren Moray, Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Melisa Döngel, Halil İbrahim Ceylan, Bestemsu Özdemir, Serhat Kılıç ve Devrim Yakut'un yer aldığı Kirli Sepeti dizisinde yeni isimler dahil oluyor. Kadroya Ahu Sungur'un ardından Su Kutlu da dahil oldu.

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HİZMETÇİ ROLÜNÜ OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, önceki günlerde usta oyuncu Ahu Sungur dizinin kadrosuna katıldı. Sungur, Melisa Döngel'in oynadığı Aylin'in annesi Cavidan'a hayat verecek.

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Cavidan'ın evindeki hizmetçi rolü için de genç oyuncu Su Kutlu ile anlaşıldı. Kutlu dizide Kıymet'i oynayacak.

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Ece Erde Koçoğlu'nun yönettiği lüks bir sitede hizmetçilik yapan Songül, Hayriye ve Medine'nin hayatının anlatıldığı diziyi Merve Girgin Aytekin yazıyor.
100 yıl kutlamaları nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Kirli Sepeti 5 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.

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