Fakirin dostu beyaz ete de büyük zam. Kırmızı Beyaz şampiyon ET!

Cumhuriyet gazetesinden Ali Can Polat’ın haberine göre, beyaz et ve yumurta bir ayda yüzde 20 zamlandı.

Afyonkarahisar ve Denizli’de yaşanan kuş gribi nedeniyle yaklaşık 1.5 milyon tavuğun kesildiği sektörde asıl sorunun maliyet kaynaklı artışlar olduğu belirtildi.

Üreticilere göre kırmızı ete kıyasla fiyatı düşük kalan tavuk ve yumurtada artış yüzde 80’leri bulacak.

Beyaz etin enflasyon karşısında çok ucuz kaldığını belirten Türkiye Kanatlı Hayvan Eti Üreticileri Birliği Başkanı Abdullah Koç, kırmızı etle de fiyat farkının açıldığını belirtti.

Dünyada kırmızı et ile beyaz etin fiyat dengesinin yarı yarıya olduğunu belirten Koç, “Kıyma 200 lirayı aştı. Tavuk ise hâlâ 50-60 liraya satılıyor. Tavuk fiyatının en az 80 lira olması lazım ki üretim sürdürülebilir olsun. Yoksa üretici işi bırakıyor. Borsada halka açık olan büyük tavuk firmalarına bakın zarar ediyorlar” dedi.

Devletin gerekli görüldüğünde maliyetin üstünde fahiş fiyatlarla satılan ürünlere müdahale ettiğini hatırlatan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aylardır maliyetin altına satıyoruz. Bize de müdahale edilsin o zaman. Sadece işçilik maliyetimiz yüzde 50 arttı, yemde dolar bazında benzer oranlarda artış yaşandı. Biz nasıl zam yapmayalım?”

YUMURTA YÜZDE 20 ZAMLANDI

Yumurtada da fiyat artışları sürüyor. Şubat ayında 40 liraya satılan 10’lu orta boy yumurta şu anda raflarda 48 lira. Bu artışın beyaz etteki gibi maliyetlerden kaynaklandığını belirten yumurta üreticileri geçen yıl Rekabet Kurumu’nun hedef tahtasına oturtuldukları için resmi bir açıklama yapmıyor. Ancak sektörden alınan bilgilere göre sorunlar şöyle:

Yumurta aylardır maliyetin altına satılıyordu. Aralık ayında 600 dolara alınan soya küspesi şu anda 700 dolar oldu.

Bu maliyet artışlarında üretim sürdürülemez duruma gelince yumurta fiyatlarına zam yapıldı.

Fiyatlar şu an maliyeti yakaladı, zarar durdu ama hâlâ kâr edilmiyor.

Kuş gribi sebebiyle 1.5 milyon tavuk itlaf edildi. Ancak sektöre büyük bir etkisi henüz yok.