Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı

Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranan 2 Iraklı Yalova'da yakalandı
Yalova’da polis İnterpol tarafından rüşvet, yolsuzluk ve hükümete karşı dolandırıcılık suçlarından kırmızı bültenle aranan 2 Irak uyruklu şahıs saklandıkları villada yakalandı.

Yalova Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı'nca, 19 Aralık 2023 tarihli Kırmızı Bültenle Uluslararası seviyede aranan 2 Irak uyruklu zanlının Yalova’da bir villada saklandığı bilgisine ulaştı.

İHA'nın haberine göre “Rüşvet ve Yolsuzluk” suçlarından aranan B.A. ve “Rüşvet, Yolsuzluk ve Hükümete Karşı Dolandırıcılık” suçlarından aranan M.A. polisin düzenlendiği operasyon sonucu saklandıkları villada yakalandı.

Şahsıların emniyetteki işlemlerinin ardından Irak’ın resmi makamlarına teslim edileceği belirtildi.

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