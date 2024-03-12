Kırmızı bültenle aranan IŞİDliler Çorum’da yakalandı. Nasıl girdiler bu ülkeye?

Kaynak: İHA
Kırmızı bültenle aranan IŞİDliler Çorum’da yakalandı. Nasıl girdiler bu ülkeye?
İnterpol tarafından 2’si kırmızı bültenle aranan IŞİD üyesi 3 şahıs, Çorum’da gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Çorum Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, IŞİD terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda, terör örgütü içerisinde çatışma bölgelerinde eylemlerde bulundukları belirlenen 3 yabancı uyruklu şahıstan ikisinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle arandığı tespit edildi.

Şahısların kent merkezinde bulunan adreslerine yönelik, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetten yapılan açıklama da, “Ülkemizin huzuru ve sınır bölgelerimizin güvenliği açısından terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı ve aralıksız olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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