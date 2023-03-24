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Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu tutuklandı

Karadağ İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi ve Terraform Labs şirketinin kurucusu Güney Koreli Do Kwon'un tutuklandığını bildirdi.

Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma - 12:41
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Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu Do Kwon, Karadağ'da tutuklandı

Kırmızı bültenle aranan kripto şirket kurucusu tutuklandı
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İçişleri Bakanı Filip Adzic, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Karadağ polisi, kırmızı bültenle aranan Güney Kore vatandaşı Kwon Do-Hyung, daha çok 'Do Kwon' olarak tanınan şahsı Karadağ'da tutuklamıştır." ifadesini kullandı.

"Kripto para kralı" olarak tanınan Do Kwon'un başkent Podgorica'daki havalimanında sahte belgelerle yakalandığını belirten Adzic, Do Kwon'un Güney Kore, ABD ve Singapur tarafından arandığını bildirdi.

YATIRIM YAPANLAR TAHMİNEN 42 MİLYAR DOLAR KAYBETMİŞTİ

ABD, "Terra Luna" ve "TerraUSD" kripto para birimlerinin geliştiricisi Do Kwon ve şirketi Terraform Labs'ı, "milyarlarca dolarlık kripto varlık menkul kıymetleri dolandırıcılığı planlamakla" suçlamıştı.

Blockchain analitik firması Elliptic'e göre, geçen yıl çöken TerraUSD ve Luna'ya yatırım yapanlar tahminen 42 milyar dolar kaybetmişti.

Güney Kore'de Aralık 2022'de Kwon için tutuklama emri çıkarılmış ve Kwon'un Sırbistan'da olduğuna inanıldığı bildirilmişti.

Do Kwon, ana vatanı Güney Kore'de de dolandırıcılık ve sermaye piyasası yasasını ihlal etmekle suçlanıyor. (AA)

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