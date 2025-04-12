Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri İstanbul'da yakalandı

İtalya'da adli makamlarca aranan suç örgütü lideri "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X hesabından açıkladı.

KIRMIZI BÜLTEN İLE ARANIYORDU

“İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan İtalya adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlendi.

İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla Assad Ali Gomaa Khodır yakalandı.