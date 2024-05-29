Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırmızı ete bayram öncesi büyük indirim. Fiyatları gören kasaplara koştu

Kırmızı ette yüzde 30 indirim yapan kasaplar dana etinin kilosunu 350 liradan dana kıymanın kilosunu ise 390 liradan satışa sundu.

Samsun’un Terme ilçesindeki kasaplar toplu olarak anlaşarak bayram öncesinde kırmızı ete yüzde 30 indirim yaptı. Kar oranlarını düşüren 10 kasap ortak fiyat tarifesi hazırlayarak satışa çıktı.

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Uygulama kırmızı ete hasret kalan vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Dana kemikli etin kilogramı 450 liradan 350 liraya, dana kemiksiz etin kilogramı 550 liradan 390 liraya, dana kıymanın kilogramı 550 TL liradan 390 liraya dana kuşbaşının kilogramı 550 liradan 390 liraya düşürüldü.

İNDİRİMLERİ DUYAN KASAPLARA KOŞTU

Sattıkları tüm etlerin helal kesim olup, yetkili sertifikalarla satışa çıkardıklarını belirten kasap Rıfat Alemdar, ekonomik zorluklar karşısında vatandaşların kırmızı ete ulaşmasını kolaylaştırmayı amaçladıklarını söyledi. Kampanyanın 3. gününde olmalarına rağmen büyük rağbet gördüklerini söyleyen Alemdar, yaptıkları yüzde 30 indirimin büyük bir rakam olduğunu vurguladı.

"GEÇEN HAFTA ALSALDIN BİN LİRA ÖDEYECEKTİM"

İndirimli kıymadan 2 kilo alan müşteri Serkan Orman bu kıymayı geçen hafta alsaydı bin lira ödeyeceğini ancak bugün sadece 780 lira ödediğini söyledi. Serkan Orman, tTarım ve hayvancılığın yaygın olduğu ülkemizde et fiyatlarının nihayet olması gereken rakama geldiğini belirtti.

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