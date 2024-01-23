Kırmızı etin tadını unutan vatandaş tavuk da yiyemeyecek

Bütün tavukla parça tavuk arasındaki makas gün geçtikçe açılıyor.

Dur durak bilmeyen enflasyon, gıda fiyatlarını da her geçen gün daha da artırıyor. Üretim fiyatlarındaki artışlar, nakliye süreci ve işçi maliyetleri gibi bir çok unsurun artış gösterdiği ortamda tavuk fiyatları da tarihi zirveyi görüyor.

Resmi Gazete’de 2015 yılında kasapların parçalanmış tavuk hazırlamaları yasaklanmıştı. Bu kapsamda ambalaj bütünlüğü bozulmadan tüketiciye sunulan kararda, sadece tüketici talebine göre satın alınan ürün parçalanabilecekti.

Fakat kasaplar üreticilerden gelen tavukları parçaladıktan sonra yeniden ambalajlayıp satma talebinde bulunuyor.

Kasaplar bu şekilde parça tavukların fiyatlarının bir miktar daha düşebileceği görüşünde.

Tavuk etinin kilogram fiyatlarının 2022 yılından beri yüzde 40’a varan oranda arttığı söylenirken, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) verilerine göre markette tavuk etinin kilogram fiyatı 2022 Aralık’ta 56 TL iken, 2023 Aralık’ta ise 80 TL’yi buluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre de Ocak-Kasım 2023 döneminde tavuk eti üretimi yüzde 3.9 azalışla 2.1 milyon ton oldu.