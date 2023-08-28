Kırmızı etten bin kat daha faydalı meyve ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Kırmızı etten bin kat daha faydalı olduğu ortaya çıkan yılan meyvesi dikkat çekti.

YILAN MEYVESİ NEDİR?

Yılan meyvesi, kabuğuyla olduğu kadar faydalarıyla da merak edilen bir meyvedir. Salacca zalacca, salak, yılan meyvesi veya cayigo olarak da bilinen oryantal kökenli faydalı bir meyvenin bilimsel adıdır.

Ülkemizde çok fazla bilinmeyen bu meyve, Güneydoğu Asya'da ve bazı tropikal ülkelerde oldukça yaygın. Hem görüntüsü hem de tadı ile son zamanlarda favori meyve galine gelen yılan meyvesi, Asya'nın gastronomik kültürünün en belirgin ürünlerinden biri. Tropikal bir meyve olan salak pondoh yılan derisine benzeyen pullu kabuğundan dolayı yılan meyvesi olarak da bilinir. Boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir.

YILAN MEYVESİNİN FAYDALARI

-Yılan meyvesindeki bazı antioksidanların kanser önleyici etkilere sahip olduğunu açıklaNdı.

-Ayrıca kalp hastalıkları, felç ve menopoz belirtileri gibi pek çok sağlık problemine de çözüm sağlıyor.

-Gözlere de iyi gelen salak pondoh meyvesi, karpuz ve mangodan 5 kat daha fazla beta karoten içeriyor.

-Yüksek antioksidan içeriğiyle avokado, portakal, kiviyi bile geride bırakan meyve, fazla tüketildiğinde kabızlığa yol açabiliyor.

-Uzun süre tokluk sağlayan salak pondoh, beyin sağlığı için de mucizevi bir besin... Salah pondoh, düzenli tüketildiğinde hafızayı güçlendiriyor.

-Uzun süre tokluk hissi veren bu tropikal meyve, hafızayı güçlendirmesiyle de tanınıyor.

-Araştırmalar, salak pondoh meyvesinin vücuttaki serbest radikallerle mücadele ettiğini ortaya koydu. Ayrıca yüksek C vitamini içeriğiyle de dikkat çekiyor.

PEKİ, YILAN MEYVESİ NASIL YENİR?

Üst kısmından küçük bir bölümü kesilerek kolayca soyulabilen yılan meyvesi, 3 bölümden meydana gelir.

Her bölümde çekirdek bulunur fakat bu meyvenin çekirdekleri yenmez. Büyük bir kısmı çekirdekten oluşan meyve sulu değildir ve hafif asitlidir.

Bir çeşit palmiye türünde yetişen salak pondoh meyvesi, boyu yaklaşık 6 metreye ulaşan palmiyelerde yetişir ve armut ya da yumurtaya benzer bir formdadır.