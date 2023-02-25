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Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye para cezası yerine eğitim verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücüye para cezasının yerine trafik kurallarının önemiyle ilgili eğitim verildi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:48
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Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye ceza yerine eğitim verildi

Kırmızı ışık ihlali yapan sürücüye para cezası yerine eğitim verildi
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Trafik Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Mustafa Karaca, ilçe merkezinde kırmızı ışık ihlali yaptığını gördüğü bir aracın plakasından sürücüye ulaşarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne davet etti.

Sürücüye para cezası yazmak yerine eğitim veren Karaca, trafik sinyalizasyon ve kavşak fotoğraflarını göstererek, "Kırmızı ışıkta durulur, sarıda hazırlanılır, yeşilde de geçilir. Bunlara uymamız gerekiyor. Aksi takdirde sonu ölümle neticelenebilecek kazalar yaşanabilir." ifadesini kullandı.

Karaca, eğitimin önemli olduğunu vurgulayarak, "Trafik kurallarına uymak hayat kurtarır. Sürücüler daha dikkatli olursa trafik kazaları azalacaktır. Bu uygulamada ceza yazmak yerine eğitimi ön plana çıkarttık. Amacımız, farkındalık oluşturmak. Bu nedenle bu sürücüye bu sefer kırmızı ışık ihlalinden para cezası yazmadık." açıklamasında bulundu. (AA)

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