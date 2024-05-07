Kırmızı ışık ihlali yaptı sonu böyle oldu

Kırmızı ışığın ihlali sonucunda meydana gelen kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Antalya Caddesi'ne doğru seyir halindeki Ayşe Orman’ın kullandığı 07 BBJ 276 plakalı araç ile Sorgun Bulvarı'ndan Antbirlik Kavşağı'na çıkan Adil Yılmaz’ın kullandığı 07 BBA 204 plakalı hafif ticari kamyonet, Antbirlik Kavşağı'nda trafik kazasına karıştı. 07 BBJ 276 plakalı arabanın kırmızı ışığı ihlal etmesinin sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan ve 112 Sağlık personellerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Orman’ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.