Kırmızı ışık ihlali yaptı sonu böyle oldu

Kaynak: İHA
Kırmızı ışık ihlali yaptı sonu böyle oldu
Antalya Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü trafik kazasına neden oldu. Kazada ihlal yapan sürücünün aracı maddi hasar aldı.

Kırmızı ışığın ihlali sonucunda meydana gelen kaza, Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde meydana geldi. Bölgeden aktarılan bilgilere göre, Antalya Caddesi'ne doğru seyir halindeki Ayşe Orman’ın kullandığı 07 BBJ 276 plakalı araç ile Sorgun Bulvarı'ndan Antbirlik Kavşağı'na çıkan Adil Yılmaz’ın kullandığı 07 BBA 204 plakalı hafif ticari kamyonet, Antbirlik Kavşağı'nda trafik kazasına karıştı. 07 BBJ 276 plakalı arabanın kırmızı ışığı ihlal etmesinin sonucunda meydana geldiği belirlenen kazada yaralanan ve 112 Sağlık personellerinin kaza yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Ayşe Orman’ın sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

aw198313-01.jpg

aw198313-02.jpg

aw198313-03.jpg

aw198313-04.jpg

aw198313-05.jpg

Son Haberler
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı Magazin
Elbisesi yüzünden merdivenleri çıkamadı. Kucaklanarak çıkarıldı
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı Gündem
Sağanak yağmur caddelerin göle dönmesine yol açtı
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin Gündem
Bu iki çiçeği koparan yarım milyon lira ödüyor. Yanından dahi geçmeyin
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı Spor
Şansal Büyüka Fenerbahçe’yi bekleyen daha büyük tehlikeyi ortaya çıkardı: Ali Koç hemen açıklamalı
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı Gündem
Tuvalet deliğinde bulundu. Polisler bile şaştı kaldı
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı Dünya
BM Genel Sekreteri Guterres’ten Gazze için acil çağrı
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat Ekonomi
Kurban bayramında ikramiye alamayabilirsiniz. Yeni emekli olacaklar bu tarihe dikkat