Kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı! Çok sayıda yaralı var

Olay, sabah erken saatlerde Saray ilçesi sınırlarında yaşandı. N.T. yönetimindeki 59 S 4094 plakalı ve T.G. yönetimindeki 59 J 4015 plakalı işçi minibüsleri, Bağlar bölgesinde kırmızı ışıkta beklerken, Çerkezköy'den Saray yönüne ilerleyen U.K. yönetimindeki 34 GMU 973 plakalı kamyonetin çarpmasıyla meydana gelen kazada, kamyonet şoförü U.K., minibüs şoförü T.G. ve C.S., R.S., E.T., Y. Ç., S.K., H.T., S.Ç., F.S., Ş.U., A.K., Ş.K., E.T., F.M., P.S., S.A. adlı işçiler yaralandı. Kazanın olduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

59 J 4015 plakalı minibüste sıkışan bir işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Ağır yaralıların olmadığı bilgisi alınırken, birçok yaralının olay yerinde ayakta tedavi edildiği belirtildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Saray ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalmış, daha sonra trafik Çayla kavşağı üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik normale döndü.

Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar, kaza yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.