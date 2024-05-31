Kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: AA
Kırmızı ışıkta bekleyen işçi servislerine kamyonet çarptı! Çok sayıda yaralı var

Tekirdağ'da, kırmızı ışıkta duran işçi taşıyan iki minibüse bir kamyonetin çarpması sonucunda gerçekleşen trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Olay, sabah erken saatlerde Saray ilçesi sınırlarında yaşandı. N.T. yönetimindeki 59 S 4094 plakalı ve T.G. yönetimindeki 59 J 4015 plakalı işçi minibüsleri, Bağlar bölgesinde kırmızı ışıkta beklerken, Çerkezköy'den Saray yönüne ilerleyen U.K. yönetimindeki 34 GMU 973 plakalı kamyonetin çarpmasıyla meydana gelen kazada, kamyonet şoförü U.K., minibüs şoförü T.G. ve C.S., R.S., E.T., Y. Ç., S.K., H.T., S.Ç., F.S., Ş.U., A.K., Ş.K., E.T., F.M., P.S., S.A. adlı işçiler yaralandı. Kazanın olduğu yere itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

kaza.jpg

59 J 4015 plakalı minibüste sıkışan bir işçi, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-1.jpg

Ağır yaralıların olmadığı bilgisi alınırken, birçok yaralının olay yerinde ayakta tedavi edildiği belirtildi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Saray ve çevre ilçelerdeki hastanelere sevk edildi.

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-2.jpg

Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapalı kalmış, daha sonra trafik Çayla kavşağı üzerinden kontrollü olarak sağlandı. Kaza yerinde yapılan incelemelerin ardından, kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak trafik normale döndü.

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-3.jpg

Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar, kaza yerine gelerek durum hakkında bilgi aldı. Ayrıca, kazayla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-4.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-5.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-6.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-7.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-8.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-9.jpg

kirmizi-isikta-bekleyen-isci-servislerine-kamyonet-carpti-18-yarali-yenicag-10.jpg

İlgili Haberler
Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Tekstil işçilerini taşıyan servis minibüsü kaza yaptı: 10 yaralı
Servis minibüsü park halindeki otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
Servis minibüsü park halindeki otobüse çarptı: Ölü ve yaralılar var
Son Haberler
Yunanistan Fenerbahçe'ye savaş açtı Spor
Yunanistan Fenerbahçe'ye savaş açtı
2024 yılının aydınlatma trendleri Yaşam
2024 yılının aydınlatma trendleri
Abdullah Gül parti kuruyor. 3 partiyi birleştirip başına geçecek Gündem
Abdullah Gül parti kuruyor. 3 partiyi birleştirip başına geçecek
Güneş lekelerini yok eden yöntemler ortaya çıktı Sağlık
Güneş lekelerini yok eden yöntemler ortaya çıktı
Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını sildi Magazin
Brad Pitt’in kızı Shiloh babasının soyadını sildi
Dev banka iflasın eşiğinde. Müşteriler paralarını apar topar çekmeye başladı Ekonomi
Dev banka iflasın eşiğinde. Müşteriler paralarını apar topar çekmeye başladı
Altında yasak yolda elinde olan yandı Ekonomi
Altında yasak yolda elinde olan yandı