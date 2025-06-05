Kırmızı ışıkta duran kamyondan karpuz çaldı

Kaynak: DHA

Adana'nın kırmızı ışıkta bekleyen kamyonun kasasından karpuz çalan Sedat S., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin hırsızlık yaptığı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı üzerindeki Regülatör Köprü Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki trafik ışıklarında duran araçların camlarını silerek para isteyen Sedat S., kırmızı ışıkta duran karpuz yüklü bir kamyona yöneldi. Branda örtüsünü açarak kamyon kasasına çıkan şüpheli, karpuzu alarak araçtan atladı. O anlar trafikteki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kimliği belirlenen Sedat S., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri sürüyor

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