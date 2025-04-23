Kırmızı ışıkta pusu! Kurşun yağmuruna tutuldu

Kaynak: İHA

Adana’da kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü, motosikletli şüpheliler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Ali Bozdoğan Bulvarı’nda gerçekleşti.

Verilen bilgilere göre 21 yaşındaki Ayaz T. kırmızı ışıkta durduğu sırada motosikletle yaklaşan iki şüpheliden biri, aracından inerek doğrudan Ayaz T.’nin aracına ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Ayaz T., ağır yaralandı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, saldırganların kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

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