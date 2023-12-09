Kırmızı kart doğru değil: Taner Taşkın isyan etti

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: AA
Kırmızı kart doğru değil: Taner Taşkın isyan etti

1. Lig'in 15. haftasında sahasında Kocaelispor'a 3-0 yenilen Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Taner Taşkın, "Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak kötü bir şey ama bütün sorumluluk bana ait." dedi.

Taşkın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, çok önemli bir maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Maça iyi analizlerle hazırlandıklarını fakat bunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Taşkın, şöyle konuştu:

"Bütün sorumluluk bana ait, geldiğimizde 3'te 3 yapan takımın teknik heyeti biziz, 2 mağlubiyet 1 beraberlik alan heyet de biziz. Devreye girmemize 2 hafta var, bu maçlarda iyi puanlar alıp ligin ikinci yarısına daha iyi başlamak istiyoruz. Oynaması gereken ilk 11'i sahaya tam anlamıyla süremediğimi gördüm. Yaptığım hamlelerin daha iyi olduğunu gördüm, oyunu doğru okuduk, hamleleri doğru yaptık fakat ilk 11'i doğru çıkartamadık. Burada da bütün sorumluluk bana ait. Oyuncularım ikinci devre maçı kazanmak için ellerinden geleni yaptılar. Üç haftadan beri o kadar çok gol pozisyonuna giriyoruz ama topu bir türlü çerçeveden içeri geçiriyoruz. Moralimiz bozuk ama bu işin üstesinden geleceğimizi biliyorum. Taraftarımızın önünde böyle bir mağlubiyet almak kötü bir şey ama bütün sorumluluk bana ait."

Taşkın, Tanque'ye gösterilen kırmızı kartın doğru olmadığı sözlerine ekledi.

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