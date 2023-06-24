'Kırmızı Oda' dizisi hakkında şok iddia. Bilirkişi raporu ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıllarda TV8'de yayınlanan Kırmızı Oda dizisinin, Batmanlı Yazar Mehmet Şah Yalçın’a ait kitaptan iktibas edildiği ileri sürüldü. 2018 yılında Paradoks adlı eserini çeşitli yarışmalara gönderen Yalçın, herhangi bir geri dönüş sağlanmamasına rağmen eserine ait içeriklere Kırmızı Oda adlı dizide rastladığını iddia etti.

Yapım şirketine ve televizyon kanalına ihtarname göndermesine rağmen dizinin devam ettiğini belirten Yalçın, “1999 yılından bu yana 'Paradoks' adlı eserimi yazmaya ve geliştirmeye çalışıyorum. Eserim iki seridir. İlk serisini 2018-2020 yılları arasında çeşitli yarışmalara ve yayın kuruluşlarına gönderdim ama geri dönüş gelmedi. Ben ikinci seriyi yazma sürecindeyken bir televizyon kanalında yayınlanan ‘Kırmızı Oda’ adlı dizi dikkatimi çekti. Diziyi incelemeye başladığımda dizinin tamamının benim eserime ait olduğunu fark ettim" dedi.

'ŞAHSIMA AİT OLDUĞU BİLİRKİŞİ RAPORU İLE İSPATLANDI'

Bunun üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Yalçın, "Bunun ispatına yönelik noterden belge alıp videolar çektim ve hukuk mücadelesine giriştim. İnfialin boyutu Kırmızı Oda’nın sadece birkaç bölümü ile ilgili değil, gerçek hayat hikâyesiymiş gibi gösterilen bu dizinin ismi dâhil tamamının şahsıma ait olduğu bilirkişi raporu ile de kanıtlandı. Akabinde Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde maddi ve manevi tazminat davası açtım. Gerçek hayattanmış gibi gösterilen bu dizinin tamamı aslında benim Paradoks adlı eserime ait olduğunu ispatlamaya çalışıyorum” diye konuştu

51 SAYFALIK BİLİRKİŞİ RAPORU YALÇIN'I DOĞRULUYOR

Yapım şirketinin ve televizyon kanalının herhangi bir geri dönüş sağlamadığından dolayı suç duyurusunda bulunulduğunu ve 51 sayfalık bilirkişi raporu alındığını belirten Avukat Yunus Emre Hamidi, "Müvekkilimiz yazar Mehmet Şah Yalçın, 1999 yılından bu yana kaleme almış olduğu 'Paradoks' adlı eserini birçok yayın kuruluşuna yarışmalara katılmak maksadıyla göndermiştir. Ancak herhangi bir netice alamamıştır. İlerleyen dönemlerde Türkiye’nin yakından takip ettiği ve bildiği Kırmızı Oda adlı diziyi merak etmiş ve izlediğinde dizide yaşanan olayların tamamen kendisine ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir" ifadelerinde bulundu.

"Bunun sonucunda müvekkilimiz televizyon kanalına ve yapım şirketine ihtarname göndererek derhal söz konusu intihale son verilmesi gerektiğini ve yaşanan mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirmiştir" diyen Hamidi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak her iki taraftan da her hangi bir dönüş sağlanmamıştır. Tüm bu sebeplerden dolayı müvekkilimiz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunmuştur. Gerekli tespitlerin yapılmasını, yaşanan mağduriyetinin tespit edilmesini ve bu intihale derhal son verilmesi gerektiğini bildirmiştir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dosya çerçevesinde aldırmış olduğu bilirkişi raporunda, Kırmızı Oda adlı dizinin tamamının müvekkilimize ait olan Paradoks adlı eserden alındığını tespit etmiştir."

Söz konusu bilirkişi raporu çok detaylı ve geniş olduğunu aktaran Hamidi, "51 sayfadan oluşmaktadır. Bu raporla müvekkilimizin mağduriyeti gün yüzüne çıkmıştır. Tüm bu nedenlerden dolayı tarafımızca müvekkilimiz adına Batman Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açılmıştır. Söz konusu davamız hala derdesttir. Müvekkilimiz adına yaşanan tüm mağduriyetleri titizlikle takip edeceğimizi ve ilerde oluşması ihtimal mağduriyetler açısından da tüm yasal yollara başvuracağımızı müvekkilimiz adına bildiririz” ifadelerine yer verdi.