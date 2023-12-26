Kirpikleri uzatmak için genelde doğal bakım yağları tavsiye ediliyor. Kirpik bakım yağlarını pek çok kişi kullansa da yanlış bakım kirpiklere zarar vererek dökülmesine neden olabilir. Peki, kirpik bakımı nasıl yapılır? Hangi bakım yağları kirpik uzatır?

Kirpik bakımında doğal yağlar son yıllarda trend uygulama haline geldi. Fakat kirpiklere bakım yaparken doğru uygulamalarda bulunmak gerekiyor.

KİRPİK BAKIMI NASIL YAPILIR?

Makyajınızı temizlemeyi unutmayın. Kirpik sağlığınız için gözler için önerilen göz makyaj temizleyicilerinden kullanabilirsiniz.

Kirpiklerinizi makyajdan temizlerken parmak uçlarınızı ve kirpik temizleme fırçalarını kullanabilirsiniz.

Kirpik kıvırıcı aletleri kirpiklerin dökülmesine neden olabilir. Makyaj yaparken sadece rimel kullanın.

Değişik uyku pozisyonları kirpiklerinize zarar verebilir. Kirpiklerinizin dökülmemesi için uyurken uyku maskesi kullanabilirsiniz.

Makyaj bazen kirpiklerinizin dökülmesine neden olabilir. Kirpiklerinize rimel sürmek yerine takma kirpik uçlarınıza uygulayacağınız takma kirpik ile daha dolgun görünüme sahip olabilirsiniz.

HANGİ YAĞLAR KİRPİK UZATIYOR?

Jojoba yağı kirpiklerin uzatarak kirpikleri güçlendirir.

Tatlı badem yağı E vitamini içerir ile kirpikleri besleyerek ve hızlı uzamasını sağlar. 1 hafta boyunca düzenli olarak tatlı bedem yağını sürerek kirpiklerinizi uzatabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağı güçlü bir nemlendirici olduğu için kirpiklerinizi yumuşatır ve güçlendirir, hızlı uzamasını destekler.