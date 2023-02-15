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Kırsal kalkınma desteği ve ÇKS ürün güncelleme başvurularında süre uzatıldı

Kırsal kalkınma desteği başvurusu ve tarım arazileri üzerindeki üretim bilgisi güncellemelerinde süre uzatımına gidildi.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 10:51
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Kırsal kalkınma desteği ve ÇKS ürün güncelleme başvurularında süre uzatıldı

Kırsal kalkınma desteği ve ÇKS ürün güncelleme başvurularında süre uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişikliğe göre, 2023 üretim yılı için ÇKS'ye başvuru yapan çiftçiler, tarım arazileri üzerindeki üretim bilgisi güncellemelerini 8 Mayıs'a kadar yapabilecek.

Yönetmelik, 1 Şubat'tan geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Başvuru süresi 28 Şubat'ta sona eriyordu.

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ de yayımlandı.

Buna göre, tebliğ kapsamında yapılacak başvurular, 2023 yılı için 17 Mart'a uzatıldı. Deprem nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da ise bu başvurular 8 Mayıs'a kadar yapılabilecek.

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