Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Kaynak: AA
Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin yapısı değişti

Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesi, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD III) kapsamında yeniden şekillendirildi.

Kırsal kalkınmaya yeni yapı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan kırsal kalkınma hamlesi. "Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bakanlık, Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin tanımı ve yapısı IPARD III kapsamında yeni düzenlemeye gitti.

Böylece komitedeki kamu kurum ve kuruluşları ve ekonomik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve gözlemcilerinde değişikliğe gidildi.

Öte yandan, 5 Temmuz 2012 tarihli "Kırsal Kalkınma Programı İzleme Komitesinin Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırıldı.

IPARD II Programı ile ilgili iş ve işlemler için yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri 30 Haziran 2025'e kadar uygulanmaya devam edecek.

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