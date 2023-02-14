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Kırsal kalkınma projelerinde değerlendirme süreleri uzatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında altyapı projelerinin değerlendirilme süreleri, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatıldı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 11:39
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Kırsal kalkınma projelerinde değerlendirme süresi 10 Mart'a uzatıldı

Kırsal kalkınma projelerinde değerlendirme süreleri uzatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığının, Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Hibe desteği başvuruları 20 Ocak'ta sona ererken, il proje değerlendirme komisyonunun toplantı yapma süresi başvuruların bitiş tarihinden itibaren 3 iş günü, değerlendirme süresi ise toplantının ardından en geç 30 gün olarak belirlenmişti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle il proje değerlendirme komisyonunun görev süresi en geç 24 Şubat'ta sona erecekken tebliğe eklenen geçici maddeyle, 2022-2023 başvuru dönemi için Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Mayıs'a, diğer illerde ise 10 Mart'a kadar uzatıldı.

Öte yandan, Bakanlığın Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

 

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