﻿Kırşehir Boztepe SYDV geçici işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kırşehir Boztepe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), büro personeli olmak üzere geçici 1 işçi alacağını duyurdu. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1-Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak

2-18 yaşını doldurmuş, 40 yaşını doldurmamış olmak

3-Kamu haklarından mahrum olmamak

4-En az 4 yıllık lisans eğitimini tamamlamış olmak

5-Görevini yapmaya engel herhangi bir sağlık problemi bulunmamak

6-Son altı aydır Boztepe İlçesinde ikamet ediyor olmak

7-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

8-Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı, bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına yada affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine kaşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklı malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçundan mahkum olmamak.



BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Başvuru Formu (Vakfımızdan temin edilebilir)

2- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Fotokopisi

3- Yerleşim yeri belgesi (Tarihçeli Yerleşim Yeri Belgesi-türkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilecektir)

4- Öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi (türkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilecektir)

5- Adli sicil kaydı belgesi (türkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilecektir)

6- Son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf

7-Erkek adaylar için askerlik görevini yaptığına veya muaf olduğuna ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge (türkiye.gov.tr adresinden e-Devlet sistemi üzerinden temin edilebilecektir)

8- Aile Hekimliğinden alınacak Sağlık Raporu