Kırşehir’de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kaynak: İHA
Kırşehir’de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir'de TIR dorsesine yapılan inceleme sonucunda ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan Afganistan uyruklu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın dorsesinde inceleme yapıldı.

İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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