Kırşehir’de 11 kaçak göçmen yakalandı

Kırşehir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Kırşehir-Ankara Otoyolu üzerinde durdurulan TIR'ın dorsesinde inceleme yapıldı.

İran-Van sınırından kaçak yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlen 11 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan TIR sürücüsü E.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ise, Kırşehir İl Göç Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.