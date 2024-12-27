Kırşehir’de 2 otomobil çarpıştı! 2 yaralı

Olay, Kırşehir'in Galericiler Sitesi Kavşağı yakınlarında saat 14.30 sıralarında gerçekleşti. 40 DZ 975 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.D. ile 40 DY 753 plakalı otomobili kullanan H.C. çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle 40 DZ 975 plakalı araç yan yatarken, her iki araçta da maddi hasar oluştu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Ardından, yaralı sürücüler ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili olarak polis ekiplerince soruşturma başlatıldı. Olayın nasıl meydana geldiği ve kazanın sorumluluğu araştırılıyor.