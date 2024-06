Kırşehir'de akademisyen tehdit altında "7 aydır evde esir gibiyim"

Üniversitede görev yapan Aldeniz Tuğçe Ezme Gürlek, eski bir öğrencisi tarafından sürekli taciz ve tehdit mesajları aldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Kırşehir Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmanın ardından yaşadığı süreci anlatan Gürlek, her çıkışında korku içinde evine döndüğünü ve 2,5 yıldır tehdit mesajları aldığını dile getirdi. "Tehdit mesajları atan şahsa 1 yıl ceza verildi ama istinafa gönderilecek. Ben her çarşıya indiğimde ise izleme merkezi beni arayacak. Hastalıklı şahıs 2,5 yıldır evimize geldi, cep telefonlarımızı buldu, bizleri tehdit etti. Şahsın yaptığı her şeyde savcılığa verildi. Kurum e-postalarımızda yüzlerce hakaret ve şantaj mesajları var" dedi.

Gürlek, "7 aydır evimde tutsağım" diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirirken, hukuki yolları denediklerini ancak şahsın 100 bin lira talep ettiğini ve tacizcinin hala serbest dolaştığını belirtti. Yardım çağrısında bulunan Gürlek, polislerin kendilerini korumaya çalıştığını ancak daha fazla yardıma ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Gürlek'e destek veren bir diğer akademisyen ise sürekli tehdit altında olduklarını ve bu nedenle korunmak amacıyla biber gazı taşıdığını dile getirdi.