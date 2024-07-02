Kırşehir'de 8 dakikada motosiklet çaldılar

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kırşehir'de 8 dakikada motosiklet çaldılar

Kırşehir'de, iki kişi gözetledikleri apartmandan sadece sekiz dakika içinde bir motosiklet çaldı.

8 dakikada motosiklet çaldılar

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan bu hırsızlık olayı, şehrin büyük mahallelerinden Medrese mahallesinde gerçekleşti.

Motosiklet sahibi Muhammed Emin Bedir, olayın şaşkınlığını yaşadığını ve motosikletinin apartmandan bu kadar kısa sürede çalınmasına anlam veremediğini ifade etti.

Bedir, "Evde komşularla otururken oldu. Babamın motosikletiydi ve ben de onunla motosiklet sürmeyi öğrenmek istiyordum. Ama nasıl olduğunu anlayamadık, sadece sekiz dakika içinde motosiklet çalındı" diye konuştu.

Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların yakalanması için çalışmalara başladı.

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