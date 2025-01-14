Kırşehir'de ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, Kırşehir Mucur ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ehliyetsiz Muhammet Emin Eraslan'ın kontrolünü yitirdiği 34 EBU 224 plakalı otomobil, bir evin istinat duvarına çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mucur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Eraslan, ilk tedavisinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesine alınan Muhammet Emin Eraslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.