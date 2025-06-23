Kırşehir'de milli maç: Gol yağdı

A Milli Ampute Futbol Takımı ile Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı, Kırşehir’de düzenlenen özel bir gösteri maçında karşılaştı. Mücadelede hem sporcular hem de seyirciler birlik ve farkındalık mesajları verdi.

Organizasyona Vali Murat Sefa Demiryürek, CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan A Milli Ampute Futbol Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, organizasyonun önemine değinerek, “Kırşehir’e yakışan, Türk Milli Takımı’na yakışan çok güzel bir organizasyon oldu. İnşallah bu tür etkinlikler ilerleyen zamanlarda da devam eder. Böyle organizasyonlar hem Kırşehir altyapısını motive eder hem de Kırşehir Kadın Futbol Takımımız için ekstra bir motivasyon kaynağı olur, buna yürekten inanıyorum. Ambiyans harikaydı, Kırşehir halkı desteğini hiçbir zaman eksik etmedi. Sağ olsunlar, her zaman yanımızda oldular” dedi.

Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Başkanı Çağatay Han Torun ise, “Mustafa Düğer’e çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, Ampute Milli Takımımızın Kırşehir’de kamp yapmasına ve takımımızla maç yapmasına vesile oldular. A Milli Takımımız, ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil ediyor. Onları ilimizde ağırlamaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ayrıca bildiğiniz gibi, bizim de bir kadın futbol takımımız var. Kırşehir’i kadınlarımızla en güzel şekilde temsil edeceğimize inanarak bu takımı oluşturduk. Gerçekten muhteşem bir karşılaşma oldu. Bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ederiz” diye konuştu.

Kırşehir FSK Kadın Futbol Takımı Kaptanı Elif Nur Bayram, “Kırşehir Kadın Futbol Takımı’nda oynuyorum. Öncelikle bu maçı bize ayarlayan herkese çok teşekkür ederiz. Bize böyle bir fırsat vererek büyük bir gurur yaşattılar. Gerçekten çok keyifli bir maçtı. Ampute Milli Takımı’yla oynamak bizim için hem unutulmaz hem de inanılmaz bir deneyimdi. Bu maç bize büyük bir gurur verdi ve hiçbirimiz için unutulmayacak bir anı oldu. Gösteri maçını ve Ampute Milli Takımı’yla oynayacağımızı öğrendiğimizde çok heyecanlandık, hatta başta inanamadık. 'Böyle bir şey olmaz, iptal olur' diye düşündük. Ama sahaya adım attığımız anda hepimizin ayağı titredi. Bizim için gerçekten unutulmaz bir gündü. Her zaman hatırlayacağım, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım özel bir anı oldu” ifadelerini kullandı.