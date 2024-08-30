Kırtasiye reklamları Reklam Kurulu’nun merceğinde

Bakanlığa bağlı ekipler, yeni eğitim öğretim yılı yaklaşırken 81 ilde kırtasiye ve okul ürünleri ile bunlara yönelik tanıtımları incelemeye aldı.

Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri kandıran, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlarla haksız ticari uygulamaları radarına aldı.

İlgili ürünlere yönelik gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturulan indirimli satış reklamları ve uygulamalar kurul tarafından yakından takip ediliyor.

Yapılan ürün tanıtımlarının, ilk olarak tüketicilerin satın almayı düşündükleri mal veya hizmetlerin nitelikleri veya bileşenleri huşunda açıkça ve gerçeğe uygun olarak bilgilendirmesi gerekli.

DETAYLI İNCELEME

Mevzuata uygun olmadığı belirlenen ürünlerin piyasaya arzının yasaklanması, toplatılması, risk hakkında duyuru yapılması gibi önlemlerle ilave olarak, bu ürünleri piyasaya arz edenlere idari para cezası uygulanıyor.

Kimyasal açıdan ürünlerin içinde kanserojenik madde olup olmadığının kontrolü sağlanıyor. Ürünlerde azot, ftalat formaldehit gibi uçucu bileşenler ve alerjenler bulunup bulunmadığı da inceleniyor.