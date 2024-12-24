Kış aylarında eklem ve kas ağrılarına dikkat! Uzmanlar uyarılarını açıkladı

Kış aylarının soğuk, rüzgarlı ve nemli havası, vücutta farklı sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Özellikle eklem ve kas ağrıları, kışın daha fazla hissedilen ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen sağlık problemleri arasında yer alıyor.

Uzmanlar, bu dönemde yaşanan eklem ve kas ağrılarının çeşitli sebepleri olduğunu belirtiyor ve bu ağrıları hafifletmek için alınabilecek önlemleri sıralıyor.

Peki, kış aylarında eklem ve kas ağrılarının nedeni nedir ve bu durumu nasıl yönetebilir?

SOĞUK HAVANIN KAS VE EKLEM ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Kış aylarında hava sıcaklıklarının düşmesi, vücuttaki kas ve eklemleri doğrudan etkileyebilir. Soğuk hava, kasların kasılmasına ve eklem sıvılarının yoğunlaşmasına neden olur. Bu durum, hareketi kısıtlayarak ağrıların artmasına yol açabilir. Soğuk, eklem iltihabı olan kişilerde ağrıları daha belirgin hale getirebilir. Bunun yanı sıra, vücut ısısının düşmesi ile birlikte damarlar daralır, bu da kan dolaşımını engelleyerek ağrılara neden olabilir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Erdal Uzun, “Kışın soğuyan hava, kasların daha az esnemesine ve eklemlerdeki sıvıların daha yoğun hale gelmesine yol açar. Bu durum, özellikle eklem iltihabı (artrit) gibi rahatsızlıkları olan kişilerde ağrıların artmasına neden olabilir. Ayrıca, soğuk hava vücudun ısısını dengelemeye çalışırken kasları daha fazla gerer, bu da kas spazmlarına ve ağrılara yol açabilir" dedi.

EKLEM VE KAS AĞRILARININ NEDENLERİ

Kışın artan eklem ve kas ağrılarının birkaç temel nedeni bulunmakta:

1. Soğuk Hava: Soğuk, kasları ve eklemleri daha az hareket etmeye zorlar. Kaslar, soğukta daha fazla gerilir ve eklem sıvıları yoğunlaşarak hareketi kısıtlar. Bu durum, özellikle artrit hastalarında ağrıları artırır.

2. Düşük D vitamini Seviyesi: Kış aylarında güneş ışığına daha az maruz kalmak, D vitamini seviyesinin düşmesine yol açar. D vitamini eksikliği, kemik ve kas sağlığını olumsuz etkiler. D vitamini eksikliği, kas zayıflığına ve eklem ağrılarına neden olabilir.

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Şen, “D vitamini, kemik sağlığında önemli bir rol oynar. Kış aylarında güneş ışığından yeterince faydalanamayan kişilerde D vitamini eksikliği görülebilir. Bu da kas ağrıları, eklem ağrıları ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir. Kışın D vitamini seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve eksiklik durumunda takviye yapılması önemlidir" açıklamasında bulundu.

3. Hareketsizlik: Kış aylarında soğuk havalar nedeniyle insanlar genellikle daha az hareket eder. Hareketsizlik, kasların güçsüzleşmesine ve eklem hareketliliğinin azalmasına yol açar, bu da ağrıların artmasına neden olabilir.

4. Artrit ve Diğer Eklem Rahatsızlıkları: Kış aylarında daha fazla görülen bir diğer sorun, eklem iltihaplarıdır. Özellikle romatoid artrit ve osteoartrit gibi hastalıklar, soğuk havada daha belirgin hale gelir. Bu hastalıklar, eklemde iltihaplanmaya neden olur ve ağrıları artırır.

KIŞ AYLARINDA EKLEM VE KAS AĞRILARINA KARŞI ALINACAK ÖNLEMLER

1. Sıcak Uygulama: Soğuk hava ile birlikte kaslar gerildiği için sıcak uygulama yapmak oldukça faydalıdır. Sıcak su torbası ya da sıcak duş, kasların gevşemesine yardımcı olur. Sıcak uygulama, kan dolaşımını artırarak ağrıları hafifletir.

2. Egzersiz ve Hareket: Kış aylarında hareketsiz kalmak, kasları zayıflatır ve eklem sertliğine neden olabilir. Düzenli egzersiz yapmak, kasları güçlendirir ve eklem hareketliliğini artırır. Ancak egzersiz yaparken aşırı zorlamaktan kaçınılmalı.

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hüseyin Yılmaz, “Kış aylarında kas ve eklem sağlığını korumak için hafif egzersizler yapılmalıdır. Düzenli yürüyüş, yoga ve esneme hareketleri kasları güçlendirir ve eklem hareketliliğini artırır. Ayrıca, egzersizler, eklemlerden gelen ağrıları hafifletmeye yardımcı olabilir” dedi.

3. D Vitaminini Takviye Edin: Soğuk havalarda güneş ışığından yeterince faydalanamayan bireylerde D vitamini eksikliği görülebilir. D vitamini takviyesi almak, kas ve eklem sağlığını destekler. D vitamini, kış aylarında özellikle eklem ağrıları için önemli bir faktördür.

4. Sağlıklı Beslenme: Kış aylarında beslenmeye dikkat edilmesi, kas ve eklem sağlığını korumak için önemlidir. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin bir diyet, eklem iltihaplarını azaltabilir ve kasların güçlenmesine yardımcı olabilir.

5. Isınma ve Giyinme: Kışın dışarı çıkmadan önce vücut ısısını koruyacak uygun giysiler giymek önemlidir. Özellikle eklem bölgelerinin soğumaması için dizlik, dirseklik gibi koruyucu kıyafetler giyilebilir.

KIŞ AYLARINDA EKLEM VE KAS AĞRILARINI YÖNETMEK

Kış aylarında eklem ve kas ağrıları, soğuk hava, hareketsizlik ve D vitamini eksiklikleri gibi faktörlerle tetiklenebilir. Ancak bu sorunları yönetmek mümkün. Sıcak uygulamalar, düzenli egzersiz, D vitamini takviyesi ve sağlıklı beslenme gibi önlemler, ağrıların hafiflemesine ve eklem sağlığının korunmasına yardımcı olabilir. Ayrıca, uzun süreli ağrılar ya da şiddetli rahatsızlıklar durumunda, bir uzman doktora başvurmak önemli.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zeynep Yıldız, “Kış aylarında yaşanan eklem ve kas ağrıları, çoğu zaman geçici olabilmektedir. Ancak bu ağrılar uzun süre devam ederse, profesyonel bir yardım almak gerekli. Erken müdahale, kalıcı hasarların önlenmesine yardımcı olabilir” diye ekledi.

Kışın eklem ve kas sağlığını korumak, bilinçli bir yaklaşım ve düzenli bakım gerektirir. Bu önlemlerle, soğuk havalarda da sağlıklı ve aktif bir yaşam sürdürülebilir.