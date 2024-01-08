Kış aylarında hamile olanların dikkatine

Kaynak: İHA
Kış aylarında hamile olanların dikkatine
Uzmanından kış mevsimi hamilelerine özel öneriler geldi. İşte o öneriler ve ayrıntıları...

Hamilelik dönemi kış aylarına denk gelen anne adaylarının bazı zorluklarla karşı karşıya kalabildiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Esra Yalım, yaşanılan süreci sorunsuz atlatmanın yollarını anlattı. Yalım, şunları söyledi:

“Hamile hanımların bağışıklıklarının güçlü olması gerekir. Kış hamilelerine en önemli tavsiyemiz grip aşılarını olmalarıdır. Mutlaka iyi beslenmeleri gerekir. Vücudun su dengesinin korunması kesinlikle şarttır. Kişisel hijyene mutlaka dikkat edilmelidir. ”

TOPUKLU AYAKKABILAR

Dr. Esra Yalım, kış mevsimi özelinde korktukları bir diğer konunun düşme olduğunu vurguladı ve şunları aktardı:

“Kış mevsimi kayarak düşmeler oldukça yaygındır. Hamilelik sürecinde ağırlık merkezi, kilo dağılımı değişerek dengenin korunmasında güçlükler yaşanır. Anne adayı düşse bile rahmi gerekli güvenli ortamı sağlayarak bebeği koruyacaktır ancak yine de düşmenin yaşanmamasında yarar vardır. Bu nedenle anne adaylarının asla topuklu ayakkabı giymemesi ve sokağa çıkması durumunda özellikle kaygan eminlerden uzak durması gereklidir.”

HAVA, CİLT VE VİTAMİN TAVSİYELERİ

Kış mevsiminde gebelik ile ilgili cilt sorunlarının arttığına dikkat çeken Dr. Yalım,“ Kuru havada ciltte kaşıntı, egzama benzeri döküntüler artar. Bu nedenle evlerdeki nem oranına çok dikkat edilmelidir. Kuruyan cildin bölümleri kremler yardımıyla nemli tutulmalıdır. Ayrıca anne adaylarının mutlaka doktor tavsiyesiyle egzersiz yapmasını tavsiye ediyoruz.
Sıvı gıda alımlarının da dengeli olması ve doktor tavsiyesi ile alınacak vitaminlerin de takviyesinden yararlanmak mümkündür...”

İHA

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