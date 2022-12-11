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Kışın hasta olmak istemeyenler dikkat. Uzman isim çok az insanın bildiği o protein deposunu açıkladı

Zonguldak’ta Diyetisyen Gizem Güneş, kış mevsiminde sağlıklı beslenme için kırmızı biber tüketimine dikkat çekti.

Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar - 14:29
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Kış aylarında kırmızı biber tüketimine dikkat. Adeta protein deposu

Kışın hasta olmak istemeyenler dikkat. Uzman isim çok az insanın bildiği o protein deposunu açıkladı
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Kış aylarının gelmesiyle grip ve nezle vakaları da artmaya başladı. Diyetisyen Gizem Güneş çok az insanın bildiği protein deposunu açıkladı.

KIRMIZI BİBER

Gizem Güneş, bağışıklığı güçlü tutmak için kırmızı, yeşil biber ve maydanoz tüketimine dikkat çekti. Söz konusu sebzelerin C vitamini içerdiğini ifade eden Güneş, günde 2 ve 2,5 litre su tüketilmesi gerektiğini hatırlattı.

Güneş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kış mevsimi geldi. Çevremizde çoğu insan hasta. Hastalıklardan korunmak için öncelikle beslenmemize bağışıklığımızı güçlü tutmalıyız. Bağışıklığımızı güçlü tutmak için nasıl besleneceğiz neler yapacağız onlardan bahsedeceğiz. Öncelikle bu besinler nelerdir onlardan konuşacağız. Kırmızı biber çok fazla C vitamini içerir. Çok fazla C vitamini içerdiği için mutlaka öğünlerinize eklemeniz gereken sebzedir. Kırmızı biber yeşil biber. Kırmızı yeşil bibere oranla saha fazla C vitamini içerir.

Dolayısıyla mutlaka sofralarınız da olsun. Yine yeşil yapraklı sebzelerden maydanoz, sofralarımıza eklememiz gereken bir sebze. Maydanoz da çok fazla C vitamini içerir. Bağışıklığımıza güçlendirmemize oldukça etkilidir. Maydanozu da mutlaka öğünlerimize ekliyoruz. Papatya çayı çoğumuzun rahatlatıcı etkisini bildiğimizin yanı sıra öksüren bağışıklığını güçlendirmek isteyen kişilerde gün içerisinde kullanabilir. Öğünlerin arasına ekleyebilir. Onun dışında portakal kivi gibi vitamini yüksek meyvelere herhangi bir sağlık sorunumuz yoksa yine öğünlerimizin arasına ekleyebiliriz. Tabii ki porsiyon dahilinde.

Sarımsak ve soğan bağışıklığı güçlendirme de çok önemli bir etken. Ama bunları çiğ yürütmekte fayda var. Soğanı da salatalarımıza ekleyebilir sarımsağı da sebze yemeklerimize ekleyebiliriz. Su tüketimi önemli. Günde 2, 2,5 litre su tüketimi yapmalıyız."

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