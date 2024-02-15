Kış aylarında sinüzitten koruyan 7 altın öneri. Uzmanı açıkladı

Sinüzit, yüz kemiklerinin içindeki boşluklarda iltihap oluşmasıyla meydana gelir ve burun tıkanıklığı, sarı-yeşil renkli burun akıntısı, geniz akıntısı, baş ve yüzde ağrı, yüzde şişkinlik hissi, seste bozulma ve koku alma zorluğu gibi belirtiler gösterir.

Hastalık uygun ve doğru bir şekilde tedavi edilmezse kronik farenjit, göz çevresi enfeksiyonları, hatta körlük, menenjit ve beyin apsesi gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Murat Arslanhan, kış aylarında sinüzitten korunmak için şu 7 tavsiyede bulundu:

-Üst solunum yolu enfeksiyonlarından kaçının

Kışın grip ve nezle gibi üst solunum yolu enfeksiyonları daha sık görülür ve bu enfeksiyonlar sinüzitin oluşmasına zemin hazırlar. Bu yüzden grip ve nezleli kişilerden uzak durun ve ellerinizi sık-sık yıkayarak kişisel hijyene önem verin.

-Kirli havada maske kullanın

Kirli hava sinüzitin tetikleyicisi olabilir. Çünkü kirli hava partikülleri hava yollarında iltihaplanmaya sebep olur ve hastalığı şiddetlendirir. Bu sebeple hava kirliliğinin yüksek olduğu saatlerde dışarı çıkmamaya gayret edin, çıkmanız gerekiyorsa da maske takın.

-Kapalı ortamları sık-sık havalandırın

Kış aylarında havalandırılmayan ve kalabalık mekanlarda bulunmak, enfeksiyon kapma riskini artırır.

Bu nedenle bulunduğunuz kapalı mekanların yarım saatte bir 10 dakika süreyle havalandırılmasını sağlayın ve mümkün olduğunca dışarıda temiz hava alın.

-Bulunduğunuz ortamı nemli tutun

Sıcak ortamlarda hava nemini kaybeder ve bu da burnun içindeki mukozanın bağışıklığını azaltarak burnu üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı korumasız bırakır. Bu yüzden sıcak ortamlarda kalorifer peteklerinin üzerine su dolu bir kap koyarak ortamın nemini artırın. Eğer ısıtmak için klima kullanıyorsanız buhar makinesi kullanmayı deneyin.

-Rüzgarda yüzünüzü koruyun

Rüzgarlı havalarda hem ısı kaybı hem de kuru hava solunumu olur. Bu da sinüzit riskini yükselten önemli bir etkendir. Bu yüzden rüzgarlı havalarda yüzünüzü örtecek şekilde giyinerek burnunuzun kurumasını önleyin.

-Sigara içmeyin

Sigaranın içindeki bazı maddeler, burun mukozasına zarar vererek bakteri ve virüslerin yerleşmesine uygun bir ortam oluşturur. Bu durum da üst solunum yollarına enfeksiyon bulaşmasına ve sinüzit riskinin artmasına neden olur. Bu yüzden sigara içmeyin, içilen ortamlardan da uzak durun.

-Burun temizliğine dikkat edin

Tuzlu ve karbonatlı su ile sık-sık burun temizliği yaparak sinüs akıntılarınızdan kurtulun.

Bunun için gerekli olan karışımı evinizde 1 litre temiz ve ılık suya 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karbonat katarak kendiniz de hazırlayabilirsiniz.