Uzmanı açıkladı. Kış aylarında üçlü salgına dikkat

İHA’nın haberine göre; Gaziantep'te soğuk geçen kış aylarında üçlü salgın olarak bilinen rhinovirüs, influenza ve RSV hastalıkları artınca hastanelerde yoğunluk başladığı bildirildi.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Halil Kalli, son günlerde çocuk ve yetişkinlerde üst solunum yolu hastalıklarında artış görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Dr. Kalli, rhinovirüs, influenza ve RSV salgınlarının bir arada görülmeye başlandığını belirterek dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgi verdi.

Kalabalık ortamlarda maske kullanımına ve el hijyenine dikkat etmenin en etkili önlem olduğunu söyleyen Kalli, Hastalık başladıktan sonra hızla ilerlediği için ya da hastalık başladıktan sonra ya da tekrardan aktive olduğundan dolayı mutlaka bir doktora görünüp septomatikte olsa bir tedavi almanın çok çok önem arz ettiğini dile getirdi.

İç Hastalıkları Uzmanı Kalli, üçlü salgının belirtilerinin birbirine benzediğini hatırlatarak şunları söyledi:

“Son dönemlerde özellikle son bir ayda ülkemizde dolayısıyla Gaziantep’te üçlü salgın söz konusu, rhinovirüs, influenza ve RSV karışımıyla oluşan bir virüs olarak bilinmektedir. Belirtileri birbirlerine benzemekle beraber her üçünde de boğaz ağrısı, burun akıntısı, hapşırma, burun tıkanıklığı ve ara ara ateş yüksekliği, öksürük, halsizlik, eklem ağrıları gibi semptomlar göstermektedir. O yüzden Covid-19 hastalığı ile karıştırılmaktadır. Ama bu hastalıklarda akciğer tutumu biraz az olduğu için daha çok üst solunum enfeksiyonum rahatsızlığı belirtileri verdiği için biraz daha iyi seyretmektedir. Ancak bazı hastalarımızda akciğer tutumu gördüğümüz için yine önlemini almak zorundayız”

“MUTLAKA BİR UZMANA GÖRÜNÜN”

Bu hastalığa yakalananların mutlaka bir tedavi alması gerektiğinin altını çizen Dr. Kalli, “Hastalık başladıktan sonra hızla ilerlediği için ya da hastalık başladıktan sonra ya da tekrardan aktive olduğundan dolayı mutlaka bir doktora görünüp septomatikte olsa bir tedavi almak çok çok önem arz etmektedir. Okulların tatil olması hastalığın gidişatını iyi yönde seyretmiş olabilir. Tatil döneminde şehir değiştirmenin sık sık olması aynı zamanda tatil döneminde oyun çocuklarının birbirleriyle daha fazla kaynaşması hastalığın ileri ki dönemleri açısından geçmesini biraz daha uzatabilir” diye konuştu.

HASTALIKTAN KORUNMA YOLLARI

Bu gripten korunma yolları hakkında bilgiler paylaşan Dr. Kalli, “Bulaş yolu ve solunum hastalığı olduğu için genellikle damlacık yolu ile bulaşmakta, birbirimize yakın temas etmekten kaçınırsak eğer el hijyenine daha çok önem verirsek eğer kalabalık ortamlara girmesek, toplu taşıma araçlarını kullanırken maske kullanırsak hastalığın bulaşını önlemekte bizim için çok önemli bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.