Kış aylarında yorgunluktan nasıl kurtulacağımız ortaya çıktı

Kışın soğuk ve karanlık günleri, vitamin yetersizlikleri, alınan ilaçlar, beslenme bozuklukları yorgunluk ve halsizliğe neden olur.

Peki, bu yorgunluğu nasıl gideririz? İşte çözümleri...

Yorgunluğun pek çok sebebi olabilir. Bunları ancak doktor kontrolüyle anlayabiliriz. Fakat yorgunluk çoğumuzun gün içinde karşılaştığı bir sorundur.

Bu sorundan kurtulmanın kolay yöntemleri şunlardır:

Mevsim değişikliklerinde hava basıncı, sıcaklık ve gün ışığı miktarı değişir. Bu değişiklik vücuttaki bazı hormonları etkileyerek vücut savunmasını zayıflatır ve daha duygusal ve hastalıklara yatkın olmamıza sebep olur. Bu dönemlerde sağlıklı beslenmeli ve iyi bir uyku uyulmalı.

Hızlı kilo kaybı için yapılan ve tek çeşit gıdaya dayalı, vücudun sodyum-potasyum dengesini bozan diyetlerden kaçınmalı.

Düzenli egzersiz yapmak hem beyin fonksiyonlarını hem de kas gücünü artırır. Her gün spor yapabilenlere 30 dakika, haftada üç gün spor yapabilenlere ise 50 dakika hızlı yürüyüş tavsiye edildi.