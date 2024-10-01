Kış aylarının şifa kaynağı! Bir kaşığı anında kana karışıyor

Yüksek şeker içeriği nedeniyle iyi bir karbonhidrat ve enerji kaynağı olan pekmez; kalsiyum, demir, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri de içermektedir. Pekmezin, yapıldığı meyveye göre besin içeriği değişiyor.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Pekmez, içerdiği fenolik bileşikler sayesinde antioksidan özelliklere sahip. Bu özellikleriyle hücresel hasarı azaltır ve vücutta serbest radikallerin neden olduğu zararları önler.

İçerdiği bazı vitaminler ve mineraller sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

ENERJİ VERİR

İçerdiği doğal şekerler sayesinde hızlı enerji sağlar. Özellikle sporcular ve enerji gereksinimi fazla olan kişiler için tercih edilen bir besin.

PEKMEZ HIZLI KANA KARIŞIYOR

Pekmez çok hızlı bir şekilde kana karışıyor. Karbonhidrattan zengin bir enerji kaynağı olan pekmez, glikoz ve fruktoz içeriği nedeniyle sindirime gerek kalmadan tüketildikten kısa bir süre sonra kana karışır.

Pekmez B (B1,B2,B3) vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, magnezyum, krom, demir zenginliğiyle de yüksek düzeyde vitamin ve mineral kaynağı.

KANSIZLIĞA İYİ GELİR

Pekmez kan yapımını artırıyor. Kansızlığa iyi gelen bir besin olarak biliniyor. Süt ve süt ürünlerinden sonra, kalsiyum içeriği açısından en iyi kaynaklardan olan pekmez, kemik gelişimi ve sağlığı için çok önemli. Pekmez tüketimi vücut direncini de artırıyor. Hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösteriyor.

TANSİYONU DENGELİYOR

Özellikle büyüme çağındaki küçük çocukların, kilo alamayanların, iştahsızlık ve halsizlik şikayetleri olanların beslenmesinde pekmeze yer verilmeli.

Pekmez, egzama, sedef, akne ve diğer cilt hastalıklarının tedavisinde de yardımcı besin olarak kullanılıyor. İçeriğindeki potasyum sayesinde, tansiyonu dengeleyici özelliği bulunuyor. Zengin besin içeriği olan pekmezi yetişkinlerin günde 1-2 yemek kaşığı, çocukların ise 1-2 tatlı kaşığı tüketmesi öneriliyor.

ÖNEMLİ! Eğer herhangi bir sağlık probleminiz, şeker diyabet gibi kronik rahatsızlığınız varsa pekmez tüketmeye başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.