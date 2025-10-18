Soğuk havaların gelmesiyle birlikte sofralarda daha sık yer bulan lahana, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla dikkat çekiyor. Özellikle C vitamini, K vitamini, potasyum ve lif açısından zengin olan bu sebze, bağışıklık sistemini güçlendirmesiyle biliniyor.

LAHANA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Taze ve kaliteli bir lahana seçmek, hem lezzet hem de besin değeri açısından büyük önem taşıyor. Lahana alırken şu noktalara dikkat etmek gerekiyor:

Yaprakları canlı yeşil renkte ve diri olmalı. Üzerinde çürük, leke veya sararma olmamalı. Sıkı ve ağır olmalı, bu içinin dolu olduğunu gösterir. Kötü koku yaymamalı, doğal ve taze kokmalı

LAHANA EVDE NASIL SAKLANMALI?

Lahanayı uzun süre taze tutmak için doğru saklama koşulları sağlanmalı. Buzdolabının sebzelik bölümünde, hava almayacak şekilde streç filme sarılarak ya da delikli bir poşet içinde saklanabilir. Bu şekilde 1-2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir. Kesilmiş lahanalar ise daha çabuk bozulabileceğinden kısa sürede tüketilmelidir.

LAHANANIN FAYDALARI NELERDİR?

Lahana, sağlığa pek çok fayda sağlayan bir sebzedir: Bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirimi kolaylaştırır, bağırsak sağlığını destekler. Antioksidan özelliği sayesinde vücudu toksinlerden arındırır. Kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Kansere karşı koruyucu etkileri olduğu düşünülmektedir

LAHANANIN ZARARLARI VAR MI?

Her besinde olduğu gibi lahananın da aşırı tüketimi bazı sorunlara yol açabilir. Özellikle tiroid hastalarının dikkatli olması gerekir çünkü lahana, iyot emilimini azaltabilir. Ayrıca fazla tüketildiğinde gaz ve şişkinlik yapabilir. Dengeli ve ölçülü tüketim her zaman en sağlıklısıdır.

LAHANA İLE YAPILAN EN LEZZETLİ 3 YEMEK

Lahana, Türk mutfağında pek çok farklı tarifte kendine yer bulur. İşte en sevilen üç lahana yemeği:

Lahana Sarması: İnce ince açılmış lahana yapraklarına kıymalı ya da zeytinyağlı iç harç sarılarak yapılan bu yemek, sofraların vazgeçilmezidir.

Kapuska: Kıyma veya etle pişirilen, salçalı ve sulu bir lahana yemeğidir. Özellikle kış aylarında sıcak tüketildiğinde oldukça doyurucudur.

Lahana Turşusu: Fermente edilmiş lahana, hem lezzetli hem de probiyotik açısından zengindir. Et yemeklerinin yanında harika bir eşlikçidir.

LAHANA NASIL PİŞİRİLMELİ?

Lahanayı pişirirken dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, vitamin kaybını en aza indirmektir. Buharda pişirme yöntemi, besin değerlerini korumak açısından en ideal yöntemlerden biridir. Ayrıca haşlama sırasında çok uzun süre kaynatmamak, lahananın hem lezzetini hem de besin değerini korur. Soteleme, fırınlama ve fermente etme gibi yöntemler de tercih edilebilir.

Lahana, doğru şekilde seçildiğinde, saklandığında ve pişirildiğinde hem sağlıklı hem de lezzetli bir kış sebzesi olarak sofralarda yerini alır. Sağlıklı bir yaşam için dengeli tüketilmesi önerilir.