Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin pişmişi tezgahlarda 500 liraya satılıyor

Kaynak: İHA
Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin pişmişi tezgahlarda 500 liraya satılıyor
Eskişehir’de kış aylarının gelmesiyle kestaneler tezgahlarda yerini aldı. Pişmiş kestaneler kilosu 500 liradan satılırken, kestane esnafı yılbaşının gelmesiyle satışlardan umutlu olduklarını dile getirdi.

Kış mevsiminin vazgeçilmezi kestaneler, tezgahlarda yerini aldı.

Yaz aylarında mısır satan esnaflar, tezgahlarını kestanelerle doldurdu.

Kestanenin birçok faydası olduğunu dile getiren Eskişehir'deki kestane esnafı, özellikle soğuk havalarda vatandaşların içini ısıttığını, bu sebeple çok sevildiğini söyledi.

Kestanenin fiyatından dolayı vatandaşların almakta çekimser davrandığını ifade eden kestane esnafı, yeni yılla birlikte satışlardan umutlu olduklarını söyledi. 100 gram pişmiş kestanenin 50 lira, 1 kilogramının ise 500 lira olduğu öğrenildi.

Kestane satıcıları yılbaşında da tezgahlarının başında olacaklarını belirtirken, güzel bir satış yapmak istediklerini dile getirdiler.

Faydaları saymakla bitmeyen pişmiş kestaneler, sıcacık tezgahlarda alıcılarını bekliyor.

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