Kış aylarının vazgeçilmezinin hasadı başladı! Dağlardan toplanıyor! Kolesterolün düşmanı

Aydın'da, üreticiler yaklaşık bir ay sürecek kestane hasadına başladı. Geçtiğimiz yıllara göre bu yıl on gün önce başlayan hasatta, işçilerin bahçelerdeki hummalı çalışması devam ediyor.

Sırıklarla ağaçlardan yere düşürülen kestaneler, işçiler tarafından toplanarak, "gömü" denilen yerlerde 10-15 gün bekletildikten sonra dış kabuğundan ayrılarak sofralara ulaştırılıyor.

Yurt içi, Orta Doğu ve İtalya pazarları başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen kestanenin yüksek rekoltesi yüzleri güldürüyor. Geçtiğimiz yıl tarlada 130-160 lira bandında satılan kestanenin, bu yıl rekolte yüksekliğinden dolayı fiyatının geçen yıla oranla düşeceği tahmin ediliyor.

Kestane hasadında erkekler çırpıcı ve taşıyıcı, kadınlar ise toplayıcı olarak iş bölümü yapıyor. Sabah erkenden işe başlayıp akşam saatlerine kadar çalışan işçiler, zahmetli ve yorucu işlerinden dolayı tarla sahipleri tarafından özel ve bol kalorili yemeklerle destekleniyor. Yevmiyesi diğer işlere göre daha yüksek olan kestane işçiliği, bilenler için daha kolay olsa da, yüksek ağaçlara çıkıp sırıkla kestane düşürmek en zor kısmı olarak belirtiliyor.

"HASAT ERKEN BAŞLADI"

Kestane üreticisi Metin Yağcı, geçen yıllara göre hasadın on gün önce başladığını belirterek, "Son dönemde az da olsa görülen yağışla birlikte ağaçlar kendini besledi, olgunluğunu tamamladı ve bu yıl hasat sezonu biraz erken geldi. Bu uğraş zor ve bakım isteyen bir iş. Kestane, hemen oluveren, sofraya hızlıca gelen bir ürün değil. Önce kestaneyi ağaçtan dökeriz, gömü dediğimiz yere koyarız. Orada 10-20 gün arasında bekler. Kabuğu nemli havada daha çabuk çürür. Daha sonra kabuğu soyulduktan sonra depolara gider ve boylama yapılır. Nereye gidecekse bir kilodan bir tona kadar ambalajlama işlemi yapılır. Kestane fabrikalarında işlenir ve ihracata gider" dedi.

"İNSANI TOK TUTAR"

Kestanenin lezzetli ve besleyici bir ürün olduğunu ifade eden Yağcı, "Kestane insanı tok tutar, vitaminlidir, kalorisi fazladır. 4-5 tanesi doyurur. Ekmekten daha çok tok tutar ve insanı iyi besler" diye konuştu.

"SAVAŞ PAZARI ETKİLEDİ"

Son zamanlarda İsrail'in bölgeyi savaşa sürüklemesinin ardından Orta Doğu'da kestane ihracatının sekteye uğradığını belirten Yağcı, "İsrail ile ilişkiler bozulunca Arabistan ağırlıklı işler olmadı. Lübnan, Suudi Arabistan, Suriye, Ürdün, Kuveyt gibi ülkelere çok ihraç yaptık. Sonra İtalyanlar bunu pazarladı ve kestane konusunda dünyaya hakim oldu. Türkiye İtalya'dan daha fazla üretiyor ama kestane pazarı İtalyanların eline geçti" dedi.

"BU SENE REKOLTE YÜKSEK"

Yağcı, rekolte ve fiyat konusunda ise, "Bu sene rekolte daha fazla ama geçen seneki gibi boylama beklemiyoruz, daha küçük olacak. Geçen seneki fiyatlara ulaşmak bu sene mümkün değil. Geçen sene 160 liraya kadar kestane sattık ama bu fiyatları bulmamız zor" diye konuştu.

KESTANENİN FAYDALARI...

-Kestane inflamasyonu önlemeye yardım eder

-Kan basıncını düzenlemeye yardım ederek kalp sağlığını korur

-Kestane sindirimi destekleyerek bağırsak florasını korur

-Kolesterolü düşürmeye yardım eder

-Kalsiyum, fosfor ve magnezyum içerdiği için kemikleri korur

-İçerisindeki B vitamini mutluluk hormonu olan serotonin üretimini destekler

-Çölyak hastaları için iyi bir beslenme kaynağıdır

-Zayıflamaya yardımcı olabilir