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1 haftada 4 kilo verdiriyor. Mucize diyetle kışı fit geçirin

Kilolardan korkan veya kilo vermek isteyenlere müjde geldi. 1 haftada 4 kilo verdiren kış diyeti dikkat çekti. Kış diyetiyle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 26 Kasım 2022 Cumartesi - 15:34
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Kış diyetiyle ilgili detaylar. 1 haftada 4 kilo verdiriyor. Mucize diyetle kışı fit geçirin

1 haftada 4 kilo verdiriyor. Mucize diyetle kışı fit geçirin
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Yasemin.com’da yer alan habere göre; Günlerin kısaldığı ve güneş ışınlarından daha az yararlandığımız kış mevsiminde, ideal kiloyu yakalama ve hastalıklara karşı vücudumuzu korumanın gerekliliği vurgulandı. 

Kış mevsiminde alınan kiloları rahat verebilmek ama aynı zamanda da daha fazla kilo almamak için uzmanlar tarafından tüketilmesi tavsiye edilen bazı yiyecekler ve bazı egzersizlerin bulunması dikkat çekti.

İŞTE KIŞ DİYETİNDE TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER VE DAHA FAZLASI...

Gündelik yaşantımız içerisinde tükettiğimiz besinlerin kalorilerini daha kolay yakmak için metabolizmamızın yavaş değil hızlı çalışması işimize yarayacaktır. Bu nedenle kış boyunca kilo vermek için bazı ipucular:

- Akşam saat 7'den sonra hiçbir şey yemeyin.

- Günde en az 10 bardak su içmeye çalışın. Suyu ılık olarak da tüketebilirsiniz.

- Haftada 3 gün en az 30 dakika yürüyüş yapın. Soğuk havalarda yürüyemiyorsanız evde egzersiz yapmaya çalışın. 

- Sofrada pilav makarna vb. nişastalı gıdalar varsa o gün ekmek tüketmemeye dikkat edin. Ekmek olarak da tam tahıl ekmeklerini tercih edin. Böylelikle daha az ekmekle doyabilir ve vücudunuza yararlı birçok besin öğesini de almış olursunuz.

- Mevsiminde sebze ve meyveleri tüketmeye dikkat edin. Kış mevsiminde özellikle portakal, mandalina, greyfurt gibi C vitamininden zengin meyveleri bol tüketin.

- Odanızı, evinizi kısacası bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın.

-Akşam yemeklerinde ağır tatlılar yerine sütlü ve meyveli tatlılar tüketin.

- Enfeksiyon riski kışın daha fazladır bu nedenle antioksidan içeren besinleri (sebze meyve, balık gibi) daha fazla tüketin.

KIŞIN ZAYIFLAMA DOSTU OLAN YİYECEKLER

Brüksel lahanası

Turunçgiller

Kırmızı lahana

Ispanak

Pırasa

Havuç

Beyaz lahana

Yulaf ezmesi

Kara lahana

Fındık 

Brokoli

KIŞ MEYVELERİ

Nar

Muşmula

Üzüm (bazı türleri)

Armut

Ayva

Elma

Mandalina

Muz

Kış Kavunu

Portakal

1 HAFTADA 4 KİLO VERDİREN ACILI EKŞİLİ LAHANA ÇORBASI

Sıcak ve ekşi ve sağlıklı aynı zamanda kilo verdiren lahana çorbası tarifini deneyin. Lezzetli tadının yanı sıra metabolizmanızı hızlandıracak, kan şekeri dalgalanmalarını önleyecek ve tok hissetmenizi sağlayacaktır.

MALZEMELER:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy soğan, dilimlenmiş

1 orta boy havuç, soyulmuş ve doğranmış

4 tepeleme su bardağı dilimlenmiş yeşil lahana (yaklaşık ½ orta baş)

2 adet biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış

1 adet domates

½ çay kaşığı tuz

¼ çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı esmer şeker

3 yemek kaşığı elma sirkesi

4 su bardağı sebze suyu

2 su bardağı kıyılmış et veya tavuk göğsü

YAPILIŞI:

Zeytinyağını büyük bir tencereye ekledikten sonra soğan, havuç, lahana ve biberleri yumuşayana kadar yaklaşık beş ila yedi dakika soteleyin. Malzemelerin geri kalanını ekleyin ve  birleşmesi için iyice karıştırın. Orta ateşte ara sıra karıştırarak 20 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.

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