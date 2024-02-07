Kış geceleri sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Kış geceleri beslenmesinin en önemli noktası, su tüketimini ihmal etmemektir. Su, vücudun sıcaklığını korumasına, toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen göstermeli, bitki çayları, ayran, taze sıkılmış meyve suları gibi sağlıklı içecekleri tercih etmeliyiz.



Akşam yemeğinden sonra atıştırmak istiyorsak, karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli ve hafif seçenekler olmalıdır. Örneğin, meyve, fındık, ceviz, leblebi, yoğurt, yulaf ezmesi, maydanoz gibi besinler hem tokluk hissi verir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu besinleri küçük porsiyonlarda ve yavaş yavaş tüketmeli, tek yönlü ve aşırı miktarda yemekten kaçınmalıyız.