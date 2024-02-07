Kış geceleri sağlıklı beslenmenin püf noktaları

Fatih Mehmet Köksoy
Kış geceleri sağlıklı beslenmenin püf noktaları
Kış mevsimi, soğuk havalar, uzun geceler ve evde geçirilen zamanlarla birlikte beslenme alışkanlıklarımızı da etkiliyor. Özellikle akşam yemeğinden sonra televizyon karşısında atıştırmalık ihtiyacı duyuyoruz. Ancak bu durum hem kilo alımına hem de sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Peki kış geceleri nasıl beslenmeliyiz? İşte uzmanların önerileri.

Kış geceleri beslenmesinin en önemli noktası, su tüketimini ihmal etmemektir. Su, vücudun sıcaklığını korumasına, toksinlerin atılmasına ve metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur. Günde en az 2 litre su içmeye özen göstermeli, bitki çayları, ayran, taze sıkılmış meyve suları gibi sağlıklı içecekleri tercih etmeliyiz.

Akşam yemeğinden sonra atıştırmak istiyorsak, karbonhidrat, protein ve yağ açısından dengeli ve hafif seçenekler olmalıdır. Örneğin, meyve, fındık, ceviz, leblebi, yoğurt, yulaf ezmesi, maydanoz gibi besinler hem tokluk hissi verir hem de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu besinleri küçük porsiyonlarda ve yavaş yavaş tüketmeli, tek yönlü ve aşırı miktarda yemekten kaçınmalıyız.

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