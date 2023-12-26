Kış geldi hipotermiye dikkat

Kaynak: Haber Merkezi
Kış geldi hipotermiye dikkat
Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, kışın soğuk havalarda hipotermi konusunda dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı.

YüzbaşIoğlu hipotermiyle ilgili şu önemli bilgilere yer verdi:

şu sözlerin altını çizdi:

“ Soğuk havaların gelmesiyle birlikte hipotermi tehlikesi de görülmeye başlanır. Vücut sıcaklığı normalde 36-37 santigrat derecedir. Uyuduğunuzda 35,8 santigrat olur.
Hipotermide vücut, ani ve kısa sürede aşırı değişim gösterir ve kalıcı hatta ölüme bile yol açabilir."

HİPOTERMİNİN KAÇ TÜRÜ BULUNUR?

Doç. Dr. Yüzbaşıoğlu, hipoterminin hafif, orta ve şiddetli; üç türünün olduğunu belirtti ve şunları söyledi:

“Hafif hipotermide vücut sıcaklığı 32-35 santigrat derece oluyor. Orta derecede 28-32 derecedir. İnsanda bilinç kaybı, kalp ritim bozukluğu, göz bebeklerinde büyüme gibi semptomlar ortaya çıkar. Bu kişileri sıcak tutmak zorundayız.
Şiddetli hipotermide ise sıcaklık 28 santigrat derecenin altına düşer. Kişi bilincini kaybeder. Kalp hızı yavaşlar. 24 santigrata gelindiğinde ise kiş ölümle buluşur.”

Termometreler en düşük 34,4 santigrat dereceye kadar ölçüm yapabiliyor. Yüzbaşıoğlu, bu nedenle hastalardaki klinik gözlemlerin daha profesyonel olması gerektiğini söyledi ve ekledi:

“Hipotermiye maruz kalan kişiler, yatar pozisyonda, sarsmadan taşınmalıdır. Sert ve ani müdahaleler kalbi zorlar. Kişinin üzerinde ıslak kıyafetler varsa anında çıkarılmalıdır. Bilinci açık, yutkunma sorunu olmayanlara sıcak içecekler verilmelidir. "

AA

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