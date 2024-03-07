Kış hastalıklarını önleyen şifa deposu ot ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Kış hastalıklarını önleyen şifa deposu ot ortaya çıktı
Kış hastalıklarını önleyen şifa deposu ot olarak ayrık otu ortaya çıktı.

Doğal ürünler ve şifalı otlar, pek çok kişinin ilgisini çekmekte. Ancak bu tür ürünleri tüketmeden önce doktor tavsiyesi almak büyük önem taşır.

Kış mevsiminin getirdiği hastalıklarla mücadelede etkili bir bitki olarak ayrık otu öne çıkıyor.

Ayrık Otu Nedir?

Bilimsel adı “agropyrum repens” olan ayrık otu, yabani ve otsu bir bitkidir. Verimli topraklarda yaklaşık 1 metre boyunda büyüyebilen bu bitki, buğdaygiller familyasına aittir.

Ayrık Otunun Faydaları:

Kış Hastalıklarına Karşı Koruma: A, B ve C vitaminleri bakımından zengin olan ayrık otu, kışın soğuk ve sert havasına karşı koruma sağlar. Eğer kış hastalıklarına karşı hassasiyetiniz varsa, ayrık otu ile vücut direncinizi artırabilirsiniz. Solunum zorluklarında boğazı rahatlatır ve bademcik iltihabını giderir.

İltihap Giderici

İdrar Söktürücü

Kan Temizleyici

Prostat Şikayetlerini Azaltıcı

Cilt Hücrelerini Yenileyici

Ağrı Kesici

Kireçlenme Ağrılarını Hafifletici

Ayrık otu, güçlü bir antioksidan olup, genel vücut ve özellikle diz ve eklem ağrılarını hafifletir.

Ayrık Otunun Tüketimi:

Ayrık otu çayı hazırlarken, günde 2 yemek kaşığından fazla kullanmamaya özen gösterin. Aşırı tüketim, bağırsak ve böbrekler üzerinde yük oluşturarak organ hasarına yol açabilir. Günde 3 fincandan fazla içilmesi tavsiye edilmez.

Diz ağrıları için ayrık otu çayını demleyip ılıttıktan sonra, bir bez yardımıyla dizlere uygulayın. Düzenli kullanım önemlidir.

Ayrık Otu Çayı Tarifi:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı kuru ayrık otu

500 ml kaynar su

Limon dilimleri

Hazırlanışı:

Kaynar suyu hazırlayın ve demliğe ayrık otunu ekleyin.

Üzerine kaynar suyu dökün ve 5 dakika bekletin.

5 dakika sonunda çayınız içime hazır hale gelir. Fincanlara limon dilimi ekleyerek tadını yumuşatabilirsiniz.

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