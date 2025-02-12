Kış lastiği olmayana geçiş yok!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kış lastiği olmayana geçiş yok!

Adıyaman'da yoğun kar yağışları kazaları da getiriyor. Bu nedenle kış lastiğinin önemi oldukça büyük. Polis ekipleri, kış lastiği bulundurmayan ticari ve ağır vasıtalı araçların geçişlerine izin verilmediği bildirildi.

Birkaç gündür Adıyaman'ın Besni ilçesinde etkili olan kar yağışından dolayı kar kalınlığı 20 santimi buldu. Kar yağışı sonrası kazaların yaşanmaması ve araçların yollarda mahsur kalmaması için İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri harekete geçti.

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Polis ekipleri, ilçe merkezinde Besni- Adıyaman, Besni- Gaziantep ve Besni Gölbaşı Karayollarında denetimler yaptı. Yapılan denetimlerde ağır vasıtalı araçlar ile ticari araçların kış lastiği kontrolleri yapıldı.

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Kış lastiği kullanmayan araçların ise geçişlerine izin verilmedi.

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Denetimlerin sıklıkla devam edeceği, kazaları yaşanmaması adına ekiplerin güzergahta önlemler alacakları belirtildi.

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