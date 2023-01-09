Kış sebze ve meyvelerinin faydaları neler?

Kış aylarında vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminleri hangi gıdalardan karşılayabiliriz? Hangi sebze ve meyvede hangi vitamin ve mineraller var? İşte kış meyve ve sebzelerin faydaları;

Portakal

Kış aylarının en çok tüketilen meyvelerinden portakal, C vitamini yönünden oldukça zengin. Bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklara karşı korur. Portakal içerdiği A, B1, B2, P vitaminleri, potasyum, kalsiyum ve magnezyum yönünden de zengindir. Vücudunuzdaki tüm damarları güçlendirerek kalbi korur. Kanı temizler, uykusuzluğu giderir, cildi güzelleştirir. Hazmı kolaylaştırır. Kanın pıhtılaşmasını engeller ve mide - pankreas kanserini önlemeye yardımcı olur. Yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

Mandalina

Mandalina, zengin C vitamini içeriğiyle vücudunuzun soğuk algınlığına, nezle ve gribe karşı savunma mekanizmasını güçlendirir. Ayrıca bazı besinlerden aldığınız aktif olmayan demiri aktif hale getirerek bilişsel performansınızı da artırır.

Ayva

Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kış hastalıklardan korunmak için bire bir olan ayva, aynı zamanda yağ yakımı ve zayıflama reçetelerinin de olmazsa olmazıdır. Ayva, limon ve tarçınla birlikte tüketildiğinde de şeker dengesi ile diyabet hastalığında etkin rol üstlenir.

Ispanak

Folik asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu kalkan görevi üstleniyor. Özellikle çiğ tüketimi kabızlık problemlerinin önüne geçiyor. Ayrıca ıspanağın protein miktarı diğer sebzelere göre biraz daha fazladır.

Karnabahar

Enfeksiyon önleyici ve anti bakteriyel özellikleri olan karnabahar, kronik idrar yolları enfeksiyonları için bilinen en iyi sebze. Vitamin ve mineraller bakımından da zengin bir besin. A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlüyor ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

Lahana

Özellikle diyet yapanların favori kış sebzesi. Vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Aynı zamanda A, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin kaynağıdır.

Brokoli

Tam bir vitamin ve mineral deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum açısından oldukça zengindir. Lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırır ve şişmanlığa karşı faya sağlar. Kansere karşı koruyucu etkisi yükseltir. Özellikle meme, akciğer ve bağırsak kanserine yakalanma riskini düşürüyor. Mikrop öldürücüdür. İdrar yolu hastalıkları ve prostata karşı koruyucudur. Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.

Kereviz

İyi bir antioksidan kaynağı. Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahip. Kerevize has olan özel kokusu, kandaki stres hormonunu azaltıyor. Ayrıca damarların gevşemesini ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, karaciğeri koruyor. Haftada en az bir kez kereviz tüketmelisiniz.

Pırasa

Böbrek taşı oluşmasını engeller. Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini azaltır, pırasa aynı zamanda iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün düşmesine katkı sağlar.

Havuç

Cilt ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir. Kandaki kolesterol oranını düşür. Kalp hastalıkları ve damar sertliğine faydalıdır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

Balkabağı

A vitamini, demir kalsiyum, fosfor, potasyum içeren balkabağının posa içeriği de oldukça yüksek. Kalp damar sağlığını koruyan ve hücreleri yenileyen balkabağının çorbasını haftada bir kez tüketebilirsiniz.

Pancar

Özellikle saç dökülmesi, egzama gibi deri rahatsızlıklarına iyi geliyor ve güçlü bir kanser savaşçısı olarak biliniyor.

Kırmızıbiber

C vitamini içeriği yüksek olan kırmızıbiber tok tutucu ve yüksek lif ağırlığı ile vücut kitle endeksinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Salata, haşlama ya da ızgara olarak tüketilebilen kırmızıbiber, kış hastalıklarından korunmayı da sağlar.

Nar

İçerdiği vitamin ve mineraller ile hastalıklara karşı koruyan, ara öğün olarak yoğurt ile birlikte tüketildiğinde de zayıflamaya yardımcı olan en iyi antioksidanlardandır. Yaşlanma karşıtı narı, salatalarınızda 2 yemek kaşığı kadar tüketebilirsiniz.

Greyfurt

Suyunda bulunan antioksidanlar damarları güçlendirir ve kalbin zarar görmesini engeller. İçerisinde bolca A, C ve E vitamini bulunur.

Armut

İçerisinde birçok vitamin barındıran armut mideyi rahatlatır ve hazma kolaylık sağlar. Ayrıca yüksek tansiyonu düşürür, kanı temizler ve böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar.

Muz

Kalp hastalıkları, dolaşım ve sindirim sistemini düzenler. Uymadan önce tükettiğinizde rahat bir uyku uymanızı sağlar. Yorgunluğa karşı da etkili olan muz beyne serotonin salgılatarak mutlu olmanıza da yardımcı olur.

Kivi

Bir adet kivi tüketimi günlük C vitamini ihtiyacınızı karşılar. C vitamini dışında A, B1, B2 vitaminleri, fosfor, kalsiyum, demir ve protein içerir. Grip ve nezle gibi kış hastalıklarına iyi gelir, kanser önleyici özelliklere sahiptir ve bağışıklık sistemini düzenler.