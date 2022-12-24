Kışın tüketeceğiniz kış sebze yemekleri hastalıklara karşı korurken kilo kontrolünü de kolaylaştırmaktadır. Kış aylarında uzmanlar kış sebzelerinin tüketilmesini öneriyor. Peki, Kış sebzeleri nelerdir? Kış sebzelerinin faydaları neler?

Sebze ve meyvelerin sağlığa birçok faydası bulunuyor. Özellikle vücut direncinin düştüğü kış aylarında bağışıklık sistemini güçlendirmek ve kilo almayı önlemek için bol bol meyve ve sebze tüketmelisiniz.

KIŞ SEBZELELERİ NELER? KIŞ SEBZELERİNİN FAYDALARI NELER?

ISPANAK

Demir yönünden zengin olan ıspanak, diğer yapraklı sebzelere nazaran daha çok protein içerir. Tansiyonu düşürür, kan pıhtılaşmasını azaltır. Betakaroten içerdiği için yaşla birlikte ortaya çıkan göz hastalıklarına karşı da etkilidir. Bazı mide kanserlerini önlediği ve bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlanmıştır.

Folik asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu kalkan görevi üstleniyor. Özellikle çiğ tüketimi kabızlık problemlerinin önüne geçiyor. Ayrıca ıspanağın protein miktarı diğer sebzelere göre biraz daha fazladır.

PAZI

Pazı kalsiyum, magnezyum, K vitamini ve C Vitamini bakımından oldukça zengindir. Bu sebeple kemikleri güçlenmesinde oldukça etkilidir. Bunun yanında saçların canlı görünmesi ve dişlerin güçlenmesin de rol oynar. Pazının tüketilmesi ya da suyundan saç maskesi yapılması saç sağlığı bakımından faydalı olabilmektedir.

KEREVİZ

İyi bir antioksidan kaynağı. Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahip. Kerevize has olan özel kokusu, kandaki stres hormonunu azaltıyor. Ayrıca damarların gevşemesini ve kolesterolün düşmesini sağlıyor, karaciğeri koruyor. Haftada en az bir kez kereviz tüketmelisiniz.

BROKOLİ

A vitamini ve potasyumdan zengin, folik asit için iyi bir kaynak olan brokolinin mineral kaybı en az olacak şekilde pişirilmesi çok önemlidir.

Tam bir vitamin ve mineral deposu. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalsiyum açısından oldukça zengindir. Lifli yapısı ile sindirimi kolaylaştırır ve şişmanlığa karşı faya sağlar. Kansere karşı koruyucu etkisi yükseltir. Özellikle meme, akciğer ve bağırsak kanserine yakalanma riskini düşürüyor. Mikrop öldürücüdür. İdrar yolu hastalıkları ve prostata karşı koruyucudur. Kemik erimesi ve kansızlığa iyi gelir.

HAVUÇ

A, B1, B2 vitamini ve lif kaynağıdır. Enerji verir. Karaciğerin safra salgılamasına ve kolesterolü dengelemesine yardım eder.

Cilt ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı. Hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur. Romatizma ve gut hastalığına iyi gelir. Kandaki kolesterol oranını düşür. Kalp hastalıkları ve damar sertliğine faydalıdır. Kalp krizi ve felç riskini azaltır.

KARNABAHAR

Enfeksiyon önleyici ve anti bakteriyel özellikleri olan karnabahar, kronik idrar yolları enfeksiyonları için bilinen en iyi sebze. Vitamin ve mineraller bakımından da zengin bir besin. A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir minerallerini içeriyor. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önlüyor ve vücuttaki zararlı maddelerin uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor.

TURP

Özellikle siyah turp, çok daha yüksek miktarda besin öğesi içerir ve böbrekler için yararlıdır. . Potasyum için iyi bir kaynaktır. Halsizliğe iyi gelir. Tokluk hissi sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarının giderilmesinde iyi bir yardımcıdır.