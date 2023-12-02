Kış turizmi sezon hazırlığına başladı

15 Aralık’ta açılacak kayak sezonu öncesinde pistler karla dolarken tesisler de hazırlıklara başladı. Pandeminin etkisi ardından deprem felaketi, hava koşullarının ılımlı gitmesi, beklenen karın yağmaması gibi birçok etkenle savaşan kış turizmi son 3 yılda istediği seviyeyi maalesef yakalayamadı.

Kasım ayı itibariyle kar yağışının normal seviyede gitmesi ile kayak merkezleri açılış hazırlıklarına başladı. Kayak merkezleri 15 Aralık’ta açılacak kayak sezonu öncesinde moral buldu. Pistler karla dolarken tesisler de hazırlıklarını yapmaya başladı… Türkiye'deki kayak merkezleri, sadece kayak yapmak isteyenler için değil, aynı zamanda snowboard, kızakla kayma, kar yürüyüşleri gibi çeşitli aktiviteler de sunuyor.

Ancak kayak merkezlerinde kış tatili maliyet tablosu da bu yıl oldukça yüksek seviyede. Sadece kış sezonunda hizmet veren kayak merkezinde ki oteller için bu kısa dönem tatil bütçeleri tatilciyi yoracak gibi görünüyor. 2023 yılının zam şampiyonu oteller . Otellerin kendi içinde yaşadığı bu mali sınavı vatandaşa fatura edeceği aşikar. Bursa Uludağ için gecelik standart bir odanın fiyatı 9 bin TL olarak düşündüğümüzde bu mali sınavı sadece oteller değil tatilcide ödeyecek gibi görünüyor.

Otellerde fiyatlar bir önceki aya göre %3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre %83,95, bir önceki yılın aynı ayına göre %94,12 ve son 12 aylık ortalamalara göre %79,39 artış gösterdi. Bu rakamlar, turizm sektörünün karşı karşıya olduğu mali baskıyı net bir şekilde ortaya koyuyor.

Sonuç olarak, turizm sektörünün yıllık bazda zam şampiyonu olması, sektörün karşılaştığı zorlukları ve mali baskıları yansıtan bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Nitelikli personel eksikliği ve artan maliyetler gibi sorunları aşmak için sektör temsilcilerinin konuyla ilişkin olarak birlik olması faydalı gibi görünüyor. Turizm sektörü, zorlu koşullar altında ayakta kalmaya çalışırken, fiyat artışlarıyla mücadele etmek ve sürdürülebilir büyüme sağlamak için önemli adımlar atmalıdır. Aynı zamanda, enerji maliyetlerini kontrol etmek ve malzeme temini konusunda çeşitlilik sağlayarak işletme maliyetlerini düşürme yolları aranmalıdır. Bu sayede, turizm sektörü hem turistler için cazip hem de işletmeler için sürdürülebilir bir şekilde büyüme sağlayabilir.